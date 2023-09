Nouveau triomphe de Noa Kirel au parc Hayarkon de Tel-Aviv

Il y a un an, elle était devenue la plus jeune artiste israélienne à se produire sur la même scène

Un an seulement après être devenue la plus jeune artiste israélienne à se produire au park Hayakon d Tel-Aviv, la plus grande scène israélienne, la chanteuse Noa Kirel a une nouvelle fois conquis cette scène emblématique. Forte de sa nouvelle stature internationale après avoir décroché une troisième place à l'Eurovision, la star de 22 ans a offert un show époustouflant, devant un public conquis d'avance de 60 000 personnes. Les billets pour le concert s'étaient d'ailleurs écoulé à une vitesse jamais vue pour un chanteur se produisant en Israël.

Les spécialistes ont salué des duos audacieux, l'aisance de la jeune femme qui est encore montée d'un cran, ainsi que le haut niveau du spectacle qui comportait des hommages appuyés à Taylor Swift, Rihanna ou Beyoncé.