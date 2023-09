"J'ai fait ma Bar mitsva à 70 ans" Le retour aux sources de Gilles Bensimon, photographe des stars

Valérie Abecassis et le magazine Culture ont rencontré Gilles Bensimon, celui qui a capturé les plus grands top models de la planète

Il est l’un des photographes de mode les plus connus dans le monde. Ses clichés ont fait la une des plus grands magazines : Madonna, Beyoncé, Uma Thurman. Les mannequins les plus célèbres comme Gisèle Bündchen ou encore Inès de la Fressange sont également passées devant son objectif. Gilles Bensimon est revenu sur sa longue carrière avec Valérie Abécassis dans Culture, à l’occasion de l’ouverture de la fashion week de New York.

"Je suis toujours curieux de voir ce qu’il se passe, mais sans suivre à l’excès. Pour dire la vérité, je ne regarde pas les magazines de mode. La mode dans la rue m’intéresse, comment les femmes s’habillent. Mais pas le côté “gadgets”, les gimmicks soi-disant modernes qu’on voit aujourd’hui dans les défilés. Est-ce que c’est vraiment ça qui compte ?" La recette d'une vie post mannequinat réussie ? Pour lui, sans aucun doute, l'intelligence. "Ce sont les filles les plus intelligentes qui ont réussi à tirer parti de leur carrière pour aller vers autre chose".

S’agissant de la diversité dans la mode, Bensimon a rappelé à quel point le Elle américain a été précurseur, bien avant Vogue, dans la représentation de la diversité. “On se moquait un peu de nous, le Elle américain”. Et le photographe de rappeler cette anecdote, incroyable dans ce qu’elle raconte de l’industrie de la mode de ces années-là : “Je me rappelle avoir photographié Jennifer Lopez à cette époque. Et quelqu’un de la mode, que je ne nommerai pas, m’a dit “Ah bon, tu mets ta femme de ménage en couverture maintenant ?”. Bensimon a rappelé par ailleurs à quel point des réflexions telles que “les femmes noires vendent moins de papier” étaient courantes dans l’industrie de la mode, une ère pas si lointaine.

Evoquant son enfance et son milieu familial, très peu influencé par la religion, Bensimon est revenu longuement sur son lien avec le judaïsme et notamment sa Bar-Mitsva tardive. Né en Auvergne en 1944, sa famille change de nom afin d’échapper aux persécutions nazies - avant de se réapproprier le patronyme Bensimon. C’est la femme du célèbre humoriste Jerry Seinfeld qui encouragera bien plus tard Gilles Bensimon à se reconnecter à ses racines juives... et à faire sa Bar-Mitsva, à l’âge de 70 ans... Mais pas de circoncision concède-t-il !

Work on Paper, Gilles Bensimon, Galerie Larock-Granoff - Exposition jusqu'au 15 octobre 2023, 13 Quai de Conti, Paris 6e