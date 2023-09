La fashion week parisienne de Balmain prend des airs de roman policier

Le styliste Olivier Rousteing avait annoncé le vol de plus de 50 pièces de sa prochaine collection, à quelques jours du défilé

C’est une situation inédite à laquelle doit faire face la maison Balmain, à quelques jours de l’ouverture de la Fashion week, alors que la frénésie de la planète fashion, les influenceuses, les stylistes et les berlines noires s’apprêtent à s’emparer du centre de Paris. Olivier Rousteing avait annoncé le 16 septembre sur son compte Instagram le vol de plus de 50 pièces de la collection printemps-été 2024, qui n’avait pas encore été présentée. Des faits inédits dans la capitale mondiale de la mode, de mémoire de fashionistas.

FRANCOIS GUILLOT (AFP) Le directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, au milieu des mannequins ayant présenté sa collection automne/hiver 2018-2019

"Aujourd’hui, je suis allé au bureau à 9 heures du matin en attendant les dernières pièces de notre défilé, celui du mois de septembre. Je commençais à créer des looks avec mon équipe et notre chauffeur nous a appelés et nous a dit qu’il avait été victime d’un hijacking (vol dans un véhicule) par un groupe de personnes".

Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Geoffroy van Raemdonck et Olivier Rousteing

"Mon équipe et moi-même avons travaillé très dur. Nous allons travailler encore plus, jour et nuit, tout comme nos fournisseurs, mais c'est tellement irrespectueux. Je voulais partager cela avec vous pour vous rappeler de ne jamais rien prendre pour acquis", a poursuivi le styliste, directeur artistique de Balmain depuis 2011.

Une enquête a été ouverte, alors que les pièces n’ont pour l’heure pas été retrouvées. Olivier Rousteing et ses équipes ont pour défi désormais de remplacer les pièces qui ont été volées, alors que le défilé est maintenu mercredi soir à 20h. Une présentation qui sera à n’en pas douter très suivie, alors que le créateur peut compter sur le soutien de poids lourds de la mode comme Simon Porte Jacquemus ou encore Donatella Versace. 107 marques supplémentaires vont défiler durant les 9 jours de la semaine de la mode parisienne, en plus des grandes maisons iconiques comme Chanel, Dior ou encore Saint Laurent.