Le nouveau film de Woody Allen, "Coup de chance", made in France

Tenu à l'écart du cinéma aux Etats-Unis depuis le mouvement #MeToo, Woody Allen tente sa chance en Europe: son 50e film est le premier tourné en français, à Paris, avec un casting totalement tricolore, de Valérie Lemercier à Niels Schneider.

"Coup de chance" est une comédie française dans laquelle transparaît la patte de Woody Allen, façon "Match Point": ses personnages s'aiment et se trahissent dans les beaux quartiers de Paris, au fil d'une variation sur l'amour et le hasard. Le cinéaste de 87 ans, qui a si souvent tourné dans les films qu'il écrit, incarnant un personnage d'intellectuel dépressif à l'humour acerbe et plein d'autodérision, n'apparaît cette fois-ci pas à l'écran.

Il laisse sa place à des interprètes français : Fanny (Lou de Laâge) et Jean (Melvil Poupaud) sont un couple de grands bourgeois à qui tout semble réussir. Lui est un homme ombrageux, elle se sent parfois à l'étroit dans un quotidien de réceptions mondaines et de parties de chasse. Fanny va tomber par hasard sur son amour de jeunesse, Alain, interprété par Niels Schneider, écrivain qui mène une existence plus bohème. Elle entame une relation avec lui.

Woody Allen lors du photocall du film "Coup de Chance" au 80e Festival du Film de Venise le 4 septembre 2023

Valérie Lemercier amène une dose de fantaisie en campant la mère de Fanny, qui la première va se douter de leur liaison, et précipiter les évènements. Travailler avec des acteurs français "n'a pas été difficile", a assuré Woody Allen à la Mostra de Venise, où le film était présenté début septembre hors compétition, expliquant que les interprètes pouvaient s'adresser à lui en anglais.