Une nouvelle chanson de Sinead O'Connor diffusée deux mois après sa mort

Sinead O'Connor avait donné à la BBC les droits d'utilisation de la chanson dans la série "The Woman in the Wall" peu de temps avant sa mort

Deux mois après son décès à l'âge de 56 ans, une nouvelle chanson de la chanteuse irlandaise Sinead O'Connor a été diffusée pour la première fois lundi matin. Le titre intitulé "The Magdalene Song", a été joué dans le dernier épisode de la mini-série dramatique britannique "The Woman in the Wall" diffusée sur la BBC. Le média britannique The Guardian a rapporté que Sinead O'Connor avait donné à la BBC les droits d'utilisation de la chanson dans la série peu de temps avant sa mort. La chanson parle de la douleur d'une mère qui a perdu un enfant et de sa "détermination à survivre", selon le journal. https://twitter.com/i/web/status/1706050875268145212 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . La série traite des couvents de la Madeleine appelés aussi "Magdalene Laundries", en Irlande, où l’église catholique envoyait les "femmes déchues" afin d'expier leurs "péchés" tels que l'adultère et les grossesses précoces. Dans les années 1990, des preuves sur les conditions de vie dans ces institutions comprenant des violences sexuelles, psychologiques et physiques subies par les pensionnaires ont été révélées. Sinead O'Connor, décédée en juillet dernier, avait effectué un séjour dans un établissement similaire après avoir été surprise en train de voler à l'étalage alors qu'elle avait 15 ans. Elle a également manifesté à plusieurs reprises sa compassion pour toutes les femmes "opprimées par l’Église". La chanteuse, dont la cause du décès n'a pas encore été officiellement déterminée, a eu quatre enfants. En janvier 2022, son fils Shane a mis fin à ses jours à seulement 17 ans.