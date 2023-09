"Le film 'World War Z' présente Israël et ses citoyens comme l'incarnation de la noblesse, de l'humanisme et du sacrifice, c’est révoltant"

Les organisateurs des Golden Globes ont exclu ce weekend Howaida Hamdy, une membre égyptienne de leur comité, après avoir découvert d’anciens tweets dans lesquels elle évoquait des théories du "complot sioniste". Deux autres membres dont l’identité n’a pas été révélée ont également été exclus. La Hollywood Foreign Press Association (Association de la presse étrangère d'Hollywood), qui décerne les Golden Globes, a simplement indiqué que les trois membres exclus avaient enfreint le code de conduite de l'organisation.

Howaida Hamdy, critique de cinéma et éditorialiste de plusieurs publications en langue arabe, avait fait l'objet durant l’été d’une enquête menée par le Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis (CAMERA), un groupe de surveillance pro-israélien. CAMERA a découvert que Mme Hamdy avait déclaré en arabe sur Twitter il y dix ans qu’Hollywood était un "bastion sioniste".

Alors qu’elle écrivait sur le film "World War Z", avec Brad Pitt, elle avait affirmé que "la plupart des films" américains étaient "orientés et biaisés". L’action de "World War Z" se situe en partie en Israël, où le Mossad combat un virus zombie. "Le film présente Israël et ses citoyens comme l'incarnation de la noblesse, de l'humanisme et du sacrifice, c’est révoltant", avait-elle écrit. Ce tweet a depuis été supprimé.

Cependant, un autre datant de la même année et toujours visible mardi, dans lequel Howaida Hamdy clamait que "derrière chaque terroriste islamiste, il y a un complot sioniste-américain qui l'anime" a été épinglé par CAMERA. L’organisation a également pointé deux critiques écrites en anglais et en arabe sur un film palestinien, exprimant un double langage concernant le terrorisme palestinien.