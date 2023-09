L'actrice de "Scènes de ménage" Catherine Lachens est décédée à 78 ans

Elle est décédée d'un cancer "contre lequel elle luttait depuis quelques mois

La comédienne Catherine Lachens, figure des comédies des années 70-80, vue aussi dans "Gazon maudit" et la série à succès "Scènes de ménage", est décédée à l'âge de 78 ans.

La comédienne est décédée mercredi d'un cancer "contre lequel elle luttait depuis quelques mois, dans un hôpital parisien", a précisé un proche. Actrice à la carrière prolifique, Catherine Lachens a tourné pour Georges Lautner, Yves Boisset, Jacques Deray dans les années 70-80 où elle se fait remarquer par sa gouaille.

Elle a été vue notamment dans "Flic ou voyou", "Je suis timide mais je me soigne" et a aussi mené une carrière au théâtre, alternant classiques et pièces contemporaines. Sa vie a été jalonnée de rencontres avec les plus grands. Gena Rowlands, Salvador Dalí qui aimait l'entendre lire ses propres textes et en avait fait sa lectrice particulière, puis Federico Fellini, à Cinecittà, alors qu'elle tournait Rouge Venise (1988), et avec lequel elle entretiendra une correspondance.