Lior Raz et Rotem Sela héros d'un docu-réalité pour Netflix

Lior Raz et Rotem Sela feront face aux défis de la nature dans différents pays du monde

Les créateurs israéliens de "Fauda", Lior Raz et Avi Issacharoff, préparent une nouvelle série documentaire diffusée sur Netflix, a révélé le site d’information israélien Ynet jeudi. Lior Raz, connu pour son rôle de Doron Kabilio dans la série à succès, tournera en compagnie de l'actrice israélienne Rotem Sela. Les deux comédiens seront plongés dans une nature hostile, façon Kho Lanta. Le tournage devrait commencer la semaine prochaine et durer environ un mois dans différents pays du monde.

AP Photo/Oded Balilty Avi Issacharoff et Lior Raz

La série, produite par Avi Issacharoff et Lior Raz, sera réalisée par Gal Raz et l'accord avec Netflix a d’ores et déjà été conclu par la société de production Faraway Road.

Lior Raz et Rotem Sela ont déjà tourné ensemble dans la série dramatique en huit épisodes intitulée "A Body That Works" (Un corps qui fonctionne).