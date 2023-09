Le conservatoire de Tel Aviv, la bulle dans la bulle

Dans ce temple de la grande musique, on dépoussière les tubes, on rock et on swingue dès le plus jeune âge et dans toutes les langues

A Tel Aviv, le magazine Culture de Valérie Abecassis est parti à la découverte d'un endroit exceptionnel. Par sa qualité musicale, bien sûr, mais surtout par ses qualités humaines. C’est le conservatoire de Tel Aviv, lieu où se côtoient des artistes en herbe mais aussi d’autres publics qui trouvent en la musique un refuge salutaire…

Les yeux fermés, on s’imaginerait presque dans un club de jazz… Mais nous sommes bien au conservatoire de Tel Aviv. Un lieu où de grands noms sont passés: parmi eux, le pianiste Shlomi Shaban ou encore le chef d’orchestre mondialement reconnu Dan Ettinger. Dans le milieu considéré comme très codifié de la musique, la rencontre entre artistes classiques et d’autres styles reste peu courante. Mais au conservatoire de Tel Aviv, on n’hésite pas à casser les codes.

Dans ce temple de la grande musique, on dépoussière les tubes, on rock et on swingue dès le plus jeune âge et dans toutes les langues. De jeunes pousses qui, pour certaines, deviendront d’ici quelques années, professionnelles…

Casser les codes encore et toujours. Sans limite, le conservatoire est aussi un lieu soucieux de l’inclusion, où se rencontrent tous les publics…

Comment canaliser ses émotions lorsque l’on est atteint de trouble du spectre autistique ? Un véritable défi que Michael et ses camarades relèvent avec brio dans ce cours spécialement créé pour eux par le conservatoire. Ecriture, chant, piano, batterie… Certains composent, d’autres écrivent, d’autres encore interprètent. En toute bienveillance, chacun prend le temps d’exprimer par les sons et les gestes, ce qui reste difficile à traduire par des mots. Et même s’il ne suffit pas d’un claquement de doigt, petit à petit, chacun trouve sa place: Daniel ne parlait pas. Grâce à cette session hebdomadaire, il a pris confiance en lui et participe désormais à son rythme…

Un soutien et un apprentissage de la vie auquel Costin Canellis-Olier, le directeur du conservatoire, tient tout particulièrement: "On peut jouer de façon géniale, être un artiste, mais on peut aussi ne pas devenir profesionnel et utiliser la musique. Le fait d’avoir appris la musique te donne aussi des outils pour la vie, penser de telle manière, écouter… En particulier ces temps ci où l’on parle mais on n’écoute pas l’autre. C’est tout ce que nous savons faire ici".

Et le directeur en est convaincu: entrer dans ces murs, c’est comme entrer dans une bulle, presque un autre monde.