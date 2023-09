Le poste était vacant depuis le décès en août d'Hélène Carrère d'Encausse, qui l'occupait depuis 1999

L'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, 74 ans, a été élu jeudi sans grande surprise secrétaire perpétuel de l'Académie française face à son ami Jean-Christophe Rufin.

24 voix se sont portées sur sa candidature, contre huit pour son concurrent, a fait savoir à l'AFP un membre de la commission administrative de l'Académie française, qui tiendra une conférence de presse dans l'après-midi.

Le secrétaire perpétuel est le membre qui dirige cette institution chargée de défendre et promouvoir la langue française. Il n'y a eu que 32 personnes pour occuper cette fonction depuis 1635.

Le poste était vacant depuis le décès en août d'Hélène Carrère d'Encausse, qui l'occupait depuis 1999. Si celle-ci n'a pas à proprement parler désigné de dauphin, Amin Maalouf, prix Goncourt 1993 pour "Le Rocher de Tanios", paraissait son successeur le plus naturel. Sa personnalité fait en effet l'unanimité, et il est très impliqué dans les activités de l'institution où il a été élu en 2011.

"Je suis persuadé que la mission de l'Académie française est encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était au temps de Richelieu", c'est "un élément essentiel de l'identité d'une nation et du rayonnement de la France dans le monde", a déclaré Amin Maalouf, après son élection sous la coupole.

Le nouveau secrétaire perpétuel, prix Goncourt 1993 pour "Le Rocher de Tanios", est délesté dans l'immédiat d'une tâche à laquelle Hélène Carrère d'Encausse a consacré beaucoup d'énergie: achever la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie.

"On est tout à fait au bout", a confirmé M. Maalouf, l'examen du mot "zoologie" ayant par exemple été fait. Il a annoncé une "fête" pour célébrer la fin de cette tâche de près d'un siècle. Et dit d'emblée qu'il comptait engager "une réflexion approfondie" avant la dixième édition: le dictionnaire "ne peut plus se concevoir aujourd'hui comme il se concevait avant".

Deux autres questions pressantes l'occuperont. D'abord, les finances. L'Académie française, tout comme les autres branches de l'Institut de France, est dans une situation financière délicate, elle qui vit du produit de ses actifs financiers ainsi que de dons et de legs.

Ensuite, l'attractivité. Rajeunir et féminiser la "Compagnie", où siègent seulement six (bien six) femmes, est un objectif de longue date. "L'habit vert", à revêtir tous les jeudis, attire les retraités, très peu les actifs.