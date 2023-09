Liens avec le christianisme, rabbins, Mohammed VI... Invité de Benjamin Petrover et des GGMO sur i24NEWS, Gad Elmaleh n’a éludé aucun sujet polémique

Gad Elmaleh sera au Dôme de Paris (le Palais des sports) le 2 octobre pour un spectacle spécial Solidarité Maroc. Une soirée particulière, pour lui qui est né au Maroc et qui ne l’a jamais quitté vraiment, du moins par le coeur. Depuis le terrible tremblement de terre qui a touché la région de Marrakech dans la nuit du 8 au 9 septembre dernier, fait plus de 2900 morts, brisé des vies et des milliers de maisons, Gad Elmaleh, "Marocain" (et non "franco-marocain", il y tient) ne ménage pas sa peine pour ses amis et son pays : "Je me sers de la lumière qui est sur moi pour faire quelque chose. Nous devons transformer l’émotion en concret".

Faire rire sur un drame ? Est-ce que la critique le dérange ? "Avec Redouane Bougheraba et Roman Frayssinet, on s’est dit 'que peut-on faire ?' Alors on a fait ce que l’on sait faire de mieux… Rire contre les larmes, la tragédie. Les gens qui viendront nous voir participeront au financement de la reconstruction du pays".

Et l'humoriste, qui s'était agacé publiquement de la polémique sur l'absence du Roi lors du séisme ou le refus du Royaume de "se laisser aider par la France", de réitérer : "L’urgence était-elle de lancer un débat alors que les gens mouraient ? Peut-on donner des leçons sur la manière de gérer un pays ? Cessons le paternalisme", a-t-il lancé.

Gad Elmaleh aux côtés des Marocains, mais aussi, samedi dernier, aux côtés du pape au Vélodrome de Marseille. Une présence qui, un an après la polémique sur sa supposée conversion, et des multiples interviews dans lesquelles ce "juif parmi les juifs" parlait de son attirance pour le christianisme et la Vierge Marie, a encore fait grincer des dents... L'humoriste, là encore, n'élude pas. "On ne peut pas parler du vivre ensemble sans le pratiquer. On ne peut pas parler d’union nationale sans être dans la fraternité, c’est ma vision. Allons les uns vers les autres, rentrons dans les lieux de culte les uns des autres pour comprendre et cesser de fantasmer, l'ignorance crée la peur".

Le 13 mars, sur une scène à Tel Aviv, Gad Elmaleh n'avait pas mâché ses mots lorsqu'il s'était agi de répondre aux attaques parfois extrêmement violentes que ses questionnements mystiques avaient provoqués, les uns dénonçant "le prosélytisme d'un humoriste dans l'erreur profonde et devenu dangereux pour les juifs", alors que d'autres appelaient prier "pour sa guérison": "Fuck that", leur avait lancé l'humoriste sur scène, provoquant une gêne dans la salle. "J'assume complètement", a répondu Gad Elmaleh à Benjamin Petrover. "Fuck that, c'était peut-être grossier, mais c'est ce que j'ai ressenti. Je ne respecte pas des mecs qui, à distance, essayent de nous monter les uns contre les autres. Et un rabbin qui veut faire de la médisance, du "Lachon hara", comme on dit en hébreu, n'a pas compris son rôle de rabbin. Heureusement, il y a tous ces rabbins brillants, et la pensée juive est bien plus ouverte et fraternelle". A bon youtubeur... Salut. Gad est déjà reparti sur scène.