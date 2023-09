Sur i24NEWS, vendredi à 20h (IL) et samedi à 22h (IL), et en rediffusion toute la semaine sur la chaîne

Cette semaine, Valérie Abecassis reçoit, dans Culture, la créatrice de la marque Paul And Joe pour sa fashion week à Paris. Puis, retour sur la "tondue de Chartres", rasée à la libération et photographiée par Robert Doisneau. Zoom sur le roman qui fait d’elle une victime et non plus une collabo.

Enfin, Culture s'intéressera également au film 'le Procès Goldman', avec comme invité, le réalisateur Cédric Kahn et un témoin du procès de l'époque.