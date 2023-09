Un documentaire révèle l'utilisation par le chanteur d'un terme antisémite, qu'il aurait envisagé d'inscrire sur un cochon gonflable lors de ses concerts

L'ancien chanteur de Pink Floyd, Roger Waters, est au cœur d'une polémique après la diffusion d'un documentaire intitulé "Le côté obscur de Roger Waters", réalisé par le groupe britannique Campaign Against Antisemitism. Ce film de 37 minutes révèle l'utilisation par Waters d'un terme antisémite, qu'il aurait envisagé d'inscrire sur un cochon gonflable, accessoire utilisé lors de ses concerts.

Les réalisateurs ont retrouvé un e-mail datant de 2010, dans lequel Waters demande s'il serait possible d'ajouter des slogans antisémites à un accessoire de scène. Il mentionnait notamment le terme "dirty kyke", fortement offensant pour les Juifs, ainsi que d'autres symboles comme l'étoile de David.

Waters a reconnu l'authenticité de cet e-mail, mais a refusé de s'excuser. Il a expliqué que son intention était de sensibiliser à la menace du fascisme, et non d'exprimer un préjugé. "Ces mots étaient des idées pour illustrer les horreurs du fascisme à une génération qui pourrait ne pas comprendre la menace toujours présente", a-t-il déclaré.

Le film rapporte également d'autres incidents, notamment un concert en 2013 en Belgique où Waters a fait flotter un cochon marqué d'une étoile de David. De plus, deux collaborateurs de Waters, Norbert Stachel et Bob Ezrin, ont témoigné de propos et d'attitudes antisémites de la part du rockeur.

Alberto PIZZOLI / AFP Roger Waters portant un keffieh palestinien

Ces nouvelles révélations s'ajoutent à une série d'accusations d'antisémitisme dirigées contre Waters ces dernières années, notamment par des groupes juifs et des autorités en Europe, aux États-Unis et en Israël. Waters a déjà été critiqué pour ses prises de position sur Israël, accusant le "lobby juif" d'influencer l'industrie musicale et comparant Israël à l'Allemagne nazie.

En dépit de cette controverse, Waters est attendu pour deux concerts au London Palladium les 8 et 9 octobre.