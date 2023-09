Tel-Aviv : Mergui et Eliad Nahum assureront les premières parties des concerts de Bruno Mars

La production 'Live Nation' négocierait avec plus d'artistes locaux pour mettre l'ambiance dans le public lors des premières parties

Les deux concerts tant attendus de Bruno Mars, dont les places se sont vendues comme des petits pains dans l'Etat hébreu, approchent à grands pas en Israël et les noms de ceux qui assureront sa première partie ont été dévoilés. Mergui, qui essaie de percer à l'international, fera le show pour la date du 4 octobre. L'ex-de Noa Kirel n'a pas pu cacher son émotion sur les réseaux sociaux.

Michael Giladi/Flash90 Le chanteur Mergui

"Je me souviens du petit Mergui, âgé de 13 ans, qui hurlait toutes ces chansons dans la voiture de ma mère. J'ai appris à chanter en écoutant cette voix mais jamais dans mes rêves les plus fous, je ne me suis imaginé 10 ans plus tard, chanter en jouant sur la même scène devant 60000 personnes. Je suis tellement excitée et je suis impatient ! Tel-Aviv, donnons tout, et faisons en sorte que Bruno ressente l'énergie de la meilleure ville du monde", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Eliad Nahum, qui a sorti son dernier opus "Ben Olamot" au mois de mai, assurera donc la date du samedi 7 septembre.

D'après le quotidien Israel Hayom, la production 'Live Nation' négocierait avec plus d'artistes locaux pour mettre l'ambiance dans le public lors des premières parties. Ce sera la première fois que la superstar américaine se produira en Israël. Fort de ses nombreux tubes, le prodige de la funk et de la pop mondiale a remporté 15 Grammy Awards et vendu plus de 200 millions d'albums dans le monde.