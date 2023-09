Une série jeunesse israélienne sur la Shoah nommée aux Emmy Awards

La série soulève des questions de mémoire, d'identité ainsi que la place qu'occupe le passé national et individuel dans le présent israélien

Une série israélienne bientôt au palmarès des prochains Emmy Awards ? Intitulée “Kol od balevav” c’est-à-dire “aussi longtemps que dans nos coeurs”, les premiers mots de l’”Hatikva” l’hymne national israélien, “Kol od balevav” est une série dramatique éducative, produite et diffusée par la chaîne publique Kan et réalisée par Roman Chomonov.

La série raconte un voyage scolaire d’adolescents israéliens en Pologne. En Israël, la plupart des écoles organisent ces voyages pour leurs élèves de terminale. Pendant un an, les étudiants se préparent pour ce pèlerinage, étudient et font des recherches sur la Shoah avant de se rendre en Pologne sur les lieux de la tragédie : Auschwitz-Birkenau, Treblinka ou encore le ghetto de Varsovie. La série suit des élèves de deux écoles différentes, dont deux adolescents qui vont tomber amoureux, malgré les circonstances peu propices. “Kol od balevav” aborde les questions de la transmission de la mémoire de la Shoah à travers les yeux de la troisième et quatrième génération. A travers les récits des jeunes, et la façon dont ils font face au voyage. La série soulève également des questions de mémoire, d’identité ainsi que la place qu’occupe le passé national et individuel dans le présent israélien.

Les Emmy Awards, plus prestigieuses récompenses de la télévision américaine, ont choisi de nommer la série dans la catégorie internationale des séries jeunesse. C’est la première fois qu’une série israélienne est nommée dans cette catégorie, après la récompense obtenue par “Téhéran” dans la catégorie “meilleure série dramatique” en 2021. L’académie remettra les prix internationaux lors d’un gala à New York, avant la prestigieuse cérémonie qui aura lieu le 15 janvier 2024; et qui a été repoussée en raison de la récente grève des scénaristes de Hollywood.