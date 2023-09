La chanteuse Pink expulse un militant anti-circoncision de l'un de ses concerts

Elle avait également été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux en 2019, après avoir partagé une photo de son fils sur la plage

La chanteuse Pink a fait expulser un militant anti-circoncision d'un concert qu'elle a donné la semaine dernière. Alors qu'elle se produisait au Texas aux Etats-Unis, un spectateur placé tout près de la scène a brandi son téléphone portable sur lequel était affiché le message "Circoncision : un acte cruel et nuisible". Un geste qui n'avait rien d'anodin, alors que Pink a toujours revendiqué ses origines juives.

https://twitter.com/i/web/status/1707347443950428169 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Sur les images de l'incident publiées sur les réseaux sociaux, on voit l'artiste s'adresser à l'homme en question. "Qu'est-ce qui est écrit ? Oh wow", lui dit-elle en lisant le message. "Vous vous sentez bien dans votre peau ? Vous avez dépensé tout cet argent pour venir ici et faire ça ? ", poursuit-elle, avant de demander à la sécurité de faire sortir l'individu. "Il est venu ici ce soir pour parler de circoncision… Sortez-le, vous devez sortir ça d'ici. Éliminez ce cancer", dit-elle alors en gardant son calme.

Selon le Jewish Chronicle, ce n'est pas la première fois que la chanteuse a affaire à des militants anti-circoncision. Elle avait également été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux en 2019, après avoir partagé une photo de son fils sur la plage et dont le pénis circoncis était bien visible.

"Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez beaucoup d'entre vous. Vous vous moquez du pénis de mon bébé ? A propos de la circoncision ??? Etes-vous sérieux ? Comme toute mère normale à la plage, je n'avais même pas remarqué qu'il avait enlevé sa couche de bain", avait-elle alors réagi.