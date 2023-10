Emballement autour d'une carte Pokémon inspirée d'un Van Gogh

La carte "Pika-Portrait" est donnée aux visiteurs à partir de 6 ans "sous réserve de disponibilité"

Visant à atteindre un public jeune à travers un partenariat avec Pokémon, le musée Van Gogh a attiré une foule... de collectionneurs, espérant notamment mettre la main sur une carte montrant Pikachu coiffé d'un chapeau de feutre inspirée d'un autoportrait du maître néerlandais.

Le jeu de cartes, lancé au Japon en 1996 dans la foulée de la série de jeu vidéo mettant en scène les mignons monstres de poche ("Pocket monsters"), connaît depuis quelques années un regain d'intérêt qui a fait grimper les prix, provoquant ruptures de stocks et incidents.

KAZUHIRO NOGI (AFP) Des enfants posent au milieu d'un défilé de Pikachu

La carte "Pika-Portrait" est donnée aux visiteurs à partir de 6 ans "sous réserve de disponibilité" et à condition qu'ils participent à une "quête" et répondent à des questions, selon le musée qui célèbre cette année ses cinquante ans d'existence. Elle est également disponible dans des magasins officiels Pokémon au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Mais l’entreprise a indiqué vendredi sur son compte X (ex-Twitter) qu'en "raison d'une demande massive, tous les produits de cette collection sont épuisés" et travailler à une solution.

Si la carte avec la peinture du Pokémon jonflu n'est pas vendue dans la boutique du musée amstellodamois, ce dernier n'a pas été épargné par la "PokéMania": des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une foule de visiteurs adultes se disputant posters et vêtements sur lesquels ont été imprimées des peintures de Pokémon inspirées d'œuvres du maître néerlandais.

Ils y sont qualifiés de "scalpers" - des personnes achetant des produits disponibles en nombre limité à forte demande pour les revendre plus cher.