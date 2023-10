Fashion week de Paris : une militante Peta perturbe le défilé Hermès

La militante a fait irruption sur le podium depuis les allées du public, brandissant une pancarte "Hermès : stop aux peaux exotiques"

Un samedi aux airs d’été indien sur Paris, une prairie bucolique, de la végétation luxuriante - que la maison Hermès s’est engagée à replanter, les temps ont changé - de la musique électronique savamment sélectionnée, des influenceuses… Un défilé prêt-à-porter printemps/été 2024 somme toute banal pour la grande maison parisienne, en pleine Fashion week dans la capitale mondiale de la mode. C’était sans compter sur une militante de l’association Peta, venue perturber le défilé qui avait lieu dans la Garde républicaine.

La militante a fait irruption sur le podium depuis les allées du public, brandissant une pancarte “Hermès : stop aux peaux exotiques” afin de dénoncer l’utilisation de peaux de crocodiles par la maison Hermès. Dans un communiqué publié suite à cette action, l’association Peta dénonce “la cruauté des élevages de crocodiles au Texas, au Zimbabwe et au Vietnam" et “les conditions de vie sordides des animaux et une mort violente et terrifiante. Les travailleurs électrocutaient des crocodiles avant d’essayer de les tuer en leur incisant la nuque puis en leur enfonçant une tige en métal le long de la colonne vertébrale. D’autres images révélées par Kindness Project, filmées dans des élevages intensifs australiens appartenant à Hermès, montrent les mêmes pratiques cruelles”.

L’association appelle à une prise de conscience et à un avenir de la mode sans les animaux. A l’instar de nombreux créateurs de luxe tels que Chanel, Mulberry, Victoria Beckham, Burberry ou Paul Smith, qui ont déjà banni l’utilisation de peaux exotiques selon l’association Peta qui précise que “Les entreprises avant-gardistes répondent à la demande de produits durables et respectueux des animaux en proposant des cuirs végans fabriqués à partir de feuilles d’ananas, de champignons, de pommes, de cactus, etc.

“Les lézards, les crocodiles et les serpents sont des animaux intelligents qui méritent d’être traités avec compassion, et non d’être mutilés pour fabriquer des vêtements et des accessoires”, ajoute le communiqué.

La Fashion Week a également été marquée par la présentation ce mercredi de la collection Balmain, dont une cinquantaine de pièces avaient été volées quelques jours avant le défilé et qui ont été remplacées au pied levé par les équipes d’Olivier Rousteing. Des fleurs, de la couleur, de la brillance, des chaussures flashy: le créateur, coiffé désormais de dreadlocks, en a mis plein la vue mercredi soir, faisant oublier le vol qu'il avait lui-même annoncé sur Instagram mi-septembre à ses 10 millions d'abonnés, précise l'AFP.

"Les fleurs pour le printemps, innovant...": a ironisé Olivier Rousteing quelques jours avant le défilé, en levant le voile sur la collection.

