Christopher Nolan, grand favori pour réaliser les prochains James Bond

Eon et Amazon seraient en principe très favorables au projet. Nolan exigerait néanmoins de garder sa liberté créative

Christopher Nolan le dit et le répète depuis maintenant une bonne dizaine d’années : il “adore” le personnage de James Bond, et il souhaite ardemment que la production de la machine de guerre commerciale de l’agent le plus célèbre de Sa Majesté lui confie la réalisation du prochain opus.

Le réalisateur anglo-américain star, père de “Inception”, “Batman”, “Tenet” ou encore le récent “Oppenheimer” aurait rencontré plusieurs fois la grande prêtresse de la saga Barbara Broccoli. Cette dernière aurait émis le souhait, selon certaines sources, de continuer à moderniser la franchise “Bond”. Broccoli, qui avait déjà pris des risques en embauchant Sam Mendes pour les torturés Skyfall (2012) et Spectre (2015), donnerait plus ou moins carte blanche à Christopher Nolan dans cette nouvelle version.

VICTOR CRUZ (AFP/File) L'acteur britannique Daniel Craig, à Mexico en 2015 lors de la sortie de son dernier film de James Bond "Spectre", a confirmé qu'il jouerait le super espion pour la cinquième et dernière fois.

Eon et Amazon seraient en principe très favorables au projet. Nolan exigerait néanmoins de garder sa liberté créative, c’est-à-dire concrètement, être le maître du scénario et du choix des acteurs. Un défi ardu, tant la production James Bond est réputée interventionniste. Le réalisateur souhaiterait également revenir à l’inspiration originale de la série "bondienne", les romans de Ian Fleming. Un peu comme son interprétation de la franchise Batman, adorée ou décriée par les puristes car adoptant un angle, un point de vue propre au réalisateur

Le verdict devrait être annoncé très prochainement, de même que l’identité de l’acteur qui aura la tâche de succéder à Daniel Craig pour incarner l’agent secret.