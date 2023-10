"J'étais capable de dire en souriant : Non" Laetita Casta jette un pavé dans la marre #Metoo

Invitée le 1 er octobre dans l'émission Sept à Huit sur TF1, Laetitia Casta est revenue sur sa rencontre, très jeune, avec des "prédateurs sexuels"

Laetitia Casta était, dimanche, sur le plateau de "Sept à Huit", au micro d’Audrey Crespo-Mara, pour parler du film "Le consentement", en salles le 11 octobre et adapté du récit autobiographique de Vanessa Springora, qui retrace l’emprise de l’écrivain Gabriel Matzneff sur des adolescentes avec lesquelles il entretenait des relations sexuelles.

L'actrice de 45 ans est revenue à cette occasion sur son expérience personnelle de mannequin et comédienne, jeune femme sans cesse confrontée à des hommes puissants, qui utilisaient ce pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles. Si celle qui est devenue mère de quatre enfants explique leur enseigner, que son corps est à soi, que "non, c'est non", et que "le silence est aussi un non", elle a pu déranger par un discours dénoncé sur les réseaux comme "arrogant" et moins consensuel.

Revenant sur sa rencontre à Cannes avec le producteur américain Harvey Weinstein, accusé par une centaine de femmes d’agressions sexuelles, condamné et incarcéré, elle raconte simplement : "Il me pose des questions sur ma vie intime, je lui réponds que j’ai un homme dans ma vie et je lui montre des photos de mes enfants, et c’était réglé. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans sa tête mais en tout cas moi je suis très claire, c’est tellement dans mes gênes. Face à des situations compliquées j’ai toujours su rebondir, mais ce n’est pas donné à tout le monde... J'étais capable de lui dire en souriant : "Non, en fait. Et de sortir toujours par la grande porte parce que je n'avais pas peur de perdre quoi que ce soit". Sur les réseaux sociaux, l'assurance de l'actrice a été rapidement dénoncée comme une lecture "culpabilisante" de ces agressions pour des victimes qui ne seraient pas assez fermes dans leur refus.