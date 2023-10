"Du jamais vu" : le concert spectaculaire du groupe U2 dans la nouvelle "Sphère" de Las Vegas

La salle de spectacle inaugurée en juillet accumule les prouesses technologiques, pour une immersion unique

"Fou", "spectaculaire", "dément" : les spectateurs du concert donné vendredi par U2 dans le nouveau complexe star de Las Vegas baptisé "La Sphère", n'avaient pas de superlatifs assez fort pour décrire l'expérience.

https://twitter.com/i/web/status/1708360751134781580 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des parois constituées d'1,2 million de LED, 164 000 haut-parleurs, des tribunes vertigineuses avec une vision aux trois-quarts des murs et du plafond, des jeux de lumière jamais vus et une expérience sensorielle permettant de sentir des parfums et même le vent du large : la salle de spectacle inaugurée en juillet accumule les prouesses technologiques, pour une immersion unique, qui à en croire les fans, valait largement les presque 400 euros la place... De quoi commencer à amortir le coût faramineux du projet qui s'est élevé à deux milliards de dollars.

https://twitter.com/i/web/status/1708397824642093101 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

C'est donc le groupe irlandais U2 qui a eu le privilége d'être le premier à s'y produire pour une série de concerts qui se prolongeront jusqu'en décembre.