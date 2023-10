Quand Sophie Mechaly, la créatrice de Paul & Joe, célèbre Colombine et Arlequin (sur i24NEWS)

"J'aime créer des vêtements désirables qui font du bien à celles qui les portent. C'est ma manière à moi de me sentir utile dans ce monde"

Après plusieurs années de défilés exclusivement londoniens, la marque Paul & Joe, qui fête ses 28 ans, a réinvesti les podiums parisiens à l'occasion de la Fashion Week qui bat son plein dans la capitale française.

Ina FASSBENDER / AFP Des modèles de la collection Paul & Joe présentée à la Fashion Week de Paris, le 29 septembre 2023

"J'avais envie de revenir avec un défilé dans un format particulier, que je n'avais jamais expérimenté, avec des mannequins défilant dans des salons", explique Sophie Mechaly, la fondatrice de la marque qui a fêté ses 28 ans. Pour cette collection printemps-été 2024, la créatrice s'est inspirée de thèmes du Moyen-Age, du 16e siècle ainsi que des personnages de la Comedia Dell'Arte, Colombine et Arlequin.

"On s'est lâchés sur les couleurs, sur les imprimés, notamment en forme de cartes à jouer. On a fait des superpositions de volants en mousseline de coton, agrémentées de dentelle chantilly avec des gros pompons noirs : tout l'esprit Colombine qui était une femme très indépendante. C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai choisie comme fil conducteur de la collection", relate Sophie Mechaly.

Celle qui est la dernière créatrice française à la tête d'une marque - les autres ayant été revendues -, se réjouit de la précieuse liberté qui est la sienne. Son objectif ultime? "Faire des vêtements désirables", dit-elle. Quant à son plus grand plaisir, c'est de les voir portés par les femmes dans la rue.

Miguel MEDINA / AFP Des modèles de la collection Paul & Joe présentée à la Fashion Week de Paris, le 29 septembre 2023

Le culte du logo, les people payés pour occuper les premiers rangs des défilés et "le m'as-tu vu", très peu pour elle. Ce qu'aime Sophie Mechaly, c'est habiller les gens et leur faire du bien, en leur proposant des vêtements qui leur font envie et avec lesquels ils vont pouvoir jouer en fonction de leurs goûts, de leur morphologie ou de leur état d'esprit du moment. Tout cela, loin des diktats de la mode devenus parfaitement obsolètes. "C'est ma manière à moi de me sentir utile dans ce monde", affirme la créatrice.