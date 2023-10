"Je ne veux pas qu'on abîme mon spectacle", a déclaré Elie Chouraqui en froid avec Pascal Obispo

Elie Chouraqui a annoncé saisir la justice pour faire interdire la nouvelle version de la comédie musicale "Les Dix commandements", censée être jouée à partir de mars 2024, et dont les billets sont en vente depuis juillet.

Celui qui a produit, écrit et mis en scène la version originale avec l'inoubliable Daniel Levi, dans le rôle de Moïse, considère que son spectacle a été dénaturé. Dans sa ligne de mire, Pascal Obispo, compositeur des chansons du show et qui est à l'initiative du nouveau projet. Elie Chouraqui reproche ainsi à l'artiste d'avoir repris le spectacle original tout en modifiant certains arrangements musicaux, en y ajoutant de nouvelles chorégraphies et un nouveau décor. Tout cela sans l'avoir consulté au préalable.

"Il se passe quelque chose qui est ahurissant : des soi-disant producteurs prennent le spectacle 'Les Dix commandements', mais pas vraiment le spectacle. Ils disent que ce sont les 25 ans des 'Dix commandements', mais sans que ce soit vraiment 'Les Dix commandements'. Je ne veux pas qu'on abîme mon spectacle. Je trouve ça indécent, il y a des choses qui ne se font pas. On n'a jamais vu un spectacle musical être repris en changeant tout sauf les chansons", s'est indigné Eli Chouraqui sur C8.

"Je trouve malhonnête de prendre mon travail et de se l'approprier. Ce n'est pas bien, parce que les chansons ont été écrites sous ma direction", a-t-il ajouté, précisant avoir tenté de contacter Pascal Obispo "en appelant des intermédiaires".

Autant de raisons qui ont poussé le metteur en scène et producteur à saisir la justice pour contrefaçon du droit d'auteur, contrefaçon sur la marque et concurrence déloyale. Il réclame 426 000 euros de dommages et intérêts, l'interdiction de l'exploitation du spectacle et de la marque Les Dix commandements.

Avec 1,6 million d'albums vendus et 800 représentations, la comédie musicale "Les Dix commandements" créée en 2000 a été un immense succès. Très proches lors de la conception et de la sortie du spectacle, Eli Chouraqui et Pascal Obispo avaient eu ensuite de nombreux différends artistiques et financiers, une fois le succès venu. "J'ai été déçu, c'est un garçon que j'ai beaucoup aimé et qui m'a ensuite donné beaucoup de coups qui me font encore souffrir", a confié Elie Chouraqui sur C8.