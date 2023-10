Gad Elmaleh récolte 453 000 euros pour le Maroc à l'issue de son show de solidarité

Cette somme sera reversée au "Fonds spécial 126" mis en place par le gouvernement marocain pour venir en aide aux victimes

453 000 euros. C'est la somme récoltée à l'issue du spectacle organisé par Gad Elmaleh et ses acolytes humoristes afin de soutenir le Maroc, touché par un séisme meurtrier début septembre. 4 500 spectateurs ont ainsi répondu à cet appel à la solidarité, se pressant au Dôme de Paris lundi pour assister au "Show Solidarité Maroc" et y applaudir Gad Elmaleh, Roman Frayssinet, Redouane Bougheraba et Bouder. L'intégralité de cette somme sera reversée au "Fonds spécial 126", mis en place par le gouvernement marocain pour venir en aide aux victimes.

"Cette soirée est l'occasion, au-delà de l'émotion provoquée par cette tragédie, d'agir concrètement pour le Maroc", avait expliqué Gad Elmaleh sur i24NEWS, quelques jours avant le spectacle. Si faire rire face au drame peut sembler paradoxal, l'humoriste né au Maroc et qui y a vécu jusqu'à ses 17 ans, justifiait son initiative en disant simplement avoir souhaité aider son pays "en faisant ce qu'il savait faire de mieux".

"C'est une manière de rire contre les larmes, contre la tragédie, et de montrer qu'on continue à avoir de l'espoir", avait conclu Gad Elmaleh.

Le séisme survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre au sud de Marrakech, d'une magnitude de 6,9, est le plus important tremblement de terre enregistré par des instruments de l'histoire du Maroc. Il a fait 2 960 morts et 5 674 blessés, selon le dernier bilan publié le 27 septembre.