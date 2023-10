Le trio d'Il Volo en concert en Israël : "C'est un rêve de se produire à Tel Aviv"

L’année dernière, ils ont eu la chance de réaliser un show spécial Noël en Terre Sainte

ll Volo, le trio de ténors italiens formé par Piero Barone, Ignazio Boschetto et Gianluca Ginovle, a fait ses débuts en 2009 en participant à l'émission de téléréalité italienne intitulée "Ti lascio una canzone". Dans une interview accordée à i24NEWS, les jeunes ténors ont raconté à quel point ils ont été heureux de voir que leur spectacle à la Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv affichait presque complet.

Ce n'est pas la première fois que les trois chanteurs italiens de renom se rendent en Israël. L’année dernière, ils ont eu la chance de réaliser un show spécial Noël en Terre Sainte.

Vous attendiez-vous à ce niveau de reconnaissance en Israël et dans le monde ?

Honnêtement, on ne peut jamais rêver d’une telle reconnaissance. Mais quand nous avons découvert que notre spectacle à Tel Aviv avait recueilli un tel succès, nous avons été surpris et très émus. C'est un rêve de pouvoir venir chanter à Tel Aviv.

Pourquoi pensez-vous que vos performances ont un tel impact mondial ?

Nous pensons que c'est cela le pouvoir de la musique et surtout le pouvoir de la musique italienne (rires), ainsi que de cette culture qui attire tant de gens.

Qu’est-ce que cela vous a fait de partager autant de votre vie et de votre temps ensemble au fil des années ?

Nous nous connaissons depuis l'âge de 15 ans. Nous avons grandi ensemble, nous avons étudié ensemble et nous avons passé des mois entiers en tournée en trio. C'est un rêve devenu réalité pour nous, pouvoir faire de la musique et la partager avec les gens.

Travaillez-vous sur quelque chose de nouveau ? Quelles sont vos aspirations ?

Chacun de nous a bien sûr ses propres rêves, mais nous travaillons désormais sur ce que sera la célébration de nos 15 ans de groupe et de notre carrière. Ce qui nous attend est passionnant.

Envisagez-vous de visiter Tel Aviv pendant votre séjour ?

Nous aimerions! Nos amis nous ont fortement recommandé de venir ici et nous ont dit que c'était une ville incroyable. Nous sommes toujours contents de recevoir des recommandations. Malheureusement, nous n'y resterons que peu de temps, mais j'espère que nous aurons l'occasion de nous promener dans la ville et de la découvrir un peu plus.