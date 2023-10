Fashion Week : Chanel fait le show et attire les stars

Ce mardi 3 octobre, Chanel présentait son défilé printemps-été 2024 clôturant traditionnellement la semaine de la mode parisienne

Fleurie et lumineuse, la femme Chanel, en tongs, déborde de joie de vivre dans un défilé inspiré de la villa Noailles, dans le sud de la France, haut lieu des Années folles qui fête ses 100 ans.

Bertrand GUAY / AFP L'acteur américain Chris Rock (G) et sa fille Lola Rock posent lors d'un photocall avant le défilé Chanel

Maillots de bain et peignoirs, tailleurs souples, jeu d'asymétries et de transparences: les couleurs du Sud illuminent cette collection de prêt-à-porter présentée mardi à Paris, dans un écrin reproduisant l'architecture avant-gardiste de la villa et son jardin cubiste en damier, sur les collines de Hyères (Var).

BERTRAND GUAY / AFP Des mannequins défilent pour présenter une création de Chanel lors de la Fashion Week Femme Printemps/Été 2024 de Paris au Grand Palais Ephémère à Paris le 3 octobre 2023.

BERTRAND GUAY / AFP Le mannequin indonésien Ayu Gani défile pour présenter une création Chanel lors de la Fashion Week Femme Printemps/Été 2024 de Paris au Grand Palais Ephémère à Paris le 3 octobre 2023.

"Cette collection prêt-à-porter est une ode à la liberté et au mouvement et raconte une histoire qui prend sa source dans les jardins de la villa Noailles", explique la directrice artistique de Chanel, Virginie Viard, dans les notes du défilé. "C'est une histoire depuis très, très longtemps entre Chanel et la villa", ajoute Bruno Pavlovsky, président du département mode de la marque de luxe.

BERTRAND GUAY / AFP L'actrice espagnole Penelope Cruz pose lors d'un photocall avant le défilé Chanel dans le cadre de la Fashion Week Femme Printemps/Été 2024 de Paris au Grand Palais Ephémère à Paris le 3 octobre 2023.

Dessinée en 1923 par Robert Mallet-Stevens pour les mécènes Charles et Marie-Laure de Noailles, ce joyau du modernisme a été l'un des centres d'art des plus influents des années 20 et a inspiré les grands de l'époque: Giacometti y a réalisé sa première sculpture, Man Ray a tourné son court-métrage "Les Mystères du Château de Dé".

Bertrand GUAY / AFP Charlotte Casiraghi pose lors d'un photocall avant le défilé Chanel

Bertrand GUAY / AFP Le mannequin, créateur de mode et parfumeur français Ines de La Fressange pose lors d'un photocall avant le défilé Chanel

Sur le podium, l'élégance est nonchalante avec la profusion de motifs géométriques, de carreaux et de rayures dans des couleurs solaires.

Les chaussures sont plates, tongs noirs ou ballerines. Les robes du soir noires sont, en revanche, portées avec des bottes bleu ciel, un autre clin d’œil à la Provence.