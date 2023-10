Bruno Mars fait trembler le parc Hayarkon de Tel-Aviv

La superstar américaine a épaté ses fans israéliens avec sa chemise portant des inscriptions hébraïques et a même interprété une chanson pour la fête de Souccot

Bruno Mars a finalement débarqué à Tel-Aviv, après une longue et prolifique carrière, époustouflant le public israélien lors d'un concert spectaculaire.

Mars a ébloui ses fans en leur disant "Je t'aime" en hébreu, vêtu d'une chemise blanche et bleue faisant référence au drapeau israélien, et a même joué "Shlomit construit une soucca", l'une des chansons traditionnelles de Souccot, fête des "cabanes" que les juifs du monde entier célèbrent en ce moment-même.

Le chanteur a su séduire ses fans, avec une grande variété de chansons, des plus anciennes aux plus récentes. Débutant par une performance phénoménale de "Billionaire", il a terminé le spectacle avec le tube "Uptown Funk".

Mars a donné une place importante sur scène à ses musiciens, laissant les instrumentaux mener les sections de transition avec des solos particulièrement impressionnants. La performance s'est poursuivie avec une série de chansons au piano, tandis que Mars chantant les refrains a encouragé avec enthousiasme le public à se joindre à lui. "Je pourrais continuer comme ça toute la soirée", a-t-il déclaré en chantant "Forget You" (f*"k You), "Grenade" et "Nothin' on You".

MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Bruno Mars en concert à Las Vegas

Mars est allé jusqu'à partager quelques confidences avec le public : "Je m'imagine en train de chanter 'I'm Coming for You' (d'après la chanson 'Blow'), et toutes les filles israéliennes courent vers moi." Sentant l'émoi de la foule, qui lui a répondu avec un enthousiasme débordant, Mars a ri et a prévenu en hébreu : "Je suis timide".

La superstar a vibré avec le public, couru, bougé et ri – et le public israélien lui a montré une fidélité sans faille, chantant avec lui dans un mauvais anglais tout au long du spectacle.

Bruno Mars a promis de revenir bientôt à Tel-Aviv, et nous nous réjouissons d'ores et déjà de le retrouver prochainement.