Critique | Et oui, "Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie"

Dans un livre délicieux et original, Elise Goldberg se nourrit des plats emblématiques de son enfance et transmet les complexités de l'identité juive ashkénaze

La carpe farcie, ou “gefilte fish” en yiddish. “Beuuuurk”! Faites le test autour de vous, la simple évocation de ce plat emblématique de la culture juive ashkénaze suscite instantanément des rictus de dégoût. Tout le monde n’a pas en effet la chance d’aimer la carpe farcie. C’est par cette petite boutade qu’Elise Goldberg ouvre les portes de son identité juive, point de départ d’un roman “ovni”, fait de références culinaires et culturelles qui dessinent une belle mosaïque de réflexions profondes autour du judaïsme et de la notion de transmission. Dans ce livre délicieux et original, Elise Goldberg se nourrit des plats emblématiques de son enfance pour emmener subtilement le lecteur dans les méandres de l’identité juive ashkénaze.

Verdier - copyright Couverture du livre "Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie" Elise Goldberg, éditions verdier

Comment se transmet l’identité ? Peut-on se sentir pleinement Juif et ne pas être religieux ? Derrière la carpe farcie, c’est toute une culture qu’Elise Goldberg fait découvrir au lecteur.

DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP NEW YORK, NEW YORK - 29 AVRIL : une vue extérieure de Katz's Delicatessen, le 29 avril 2022 à New York

La nourriture et les plats emblématiques des Juifs ashkénazes deviennent ainsi la porte d’entrée du roman familial de l’autrice. La cuisine, point de départ de la transmission d’une identité et d’une histoire complexes. "Un grand-père meurt. Une petite-fille récupère son frigo et l’installe dans sa cuisine", peut-on lire le quatrième de couverture du roman, tirade alléchante. La porte à peine ouverte, nous franchissons la frontière de la Pologne juive, et c’est un monde qui se découvre, un monde de foie de volaille, d’”ognonnes”, de gefilte fish, la carpe farcie en yiddish. La cuisine ashkénaze n’est peut-être pas la plus sexy, et le yiddish n’a pas toujours été une langue bien normée. Mais ce sont autant de saveurs et de couleurs, de mots et de sonorités, toute une culture et une histoire qu’Élise Goldberg nous restitue ici, dans ce premier livre aussi drôle qu’émouvant.

"Si la cuisine ashkénaze n'a pas peur du terne, n'allez pas y chercher un minimalisme de bon ton, quelque esthétique de la discrétion. Pas de symétrie, pas de géométrie. La cuisine ashkénaze, c'est le triomphe de l'irrégularité, les créations de pâte à modeler d'un enfant de cinq ans érigées en art (...) Si la cuisine ashkénaze était une personne, ce serait un genre de quidam pas coiffé, les habits froissés, que vous auriez surpris au saut du lit (...)"

La cuisine ashkénaze, c'est le triomphe de l'irrégularité, les créations de pâte à modeler d'un enfant de cinq ans érigées en art

Et le yiddish surtout, comme un fil rouge tissant le roman : knaydlekh, galekh, gefilte fish, schmaltz. La profondeur et la beauté de cette langue quasiment disparue aujourd’hui, décimée par l’extermination du Yiddishland durant la Shoah, et qu’Elise Goldberg fait vivre à travers ses délicieuses expressions culinaires. Un ouvrage à la fois joyeux et mélancolique, drôle et profond. Un récit qui nous emmène de la rue des Rosiers à l’ex-URSS, de la Pologne à Israël. Entre assimilation et attachement à la culture juive et à ses traditions.

Élise Goldberg, Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie, éditions Verdier, août 2023, 160 pages