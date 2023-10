Pourquoi le sommeil est-il essentiel pour la santé ?

La recherche suggère qu’il est recommandé de dormir sur un matelas d’une fermeté intermédiaire

Lorsqu’il s’agit de santé, le sommeil est tout aussi important que l’exercice physique régulier ou une alimentation équilibrée. Dormir suffisamment est essentiel pour aider une personne à rester en bonne santé, et éviter les douleurs dorsales et articulaires indésirables.

La vie moderne ne prend pas toujours en compte la nécessité de disposer d’un sommeil suffisant. Cependant, il est important que les personnes s’efforcent de dormir suffisamment régulièrement.

Un bon matelas est essentiel pour améliorer le sommeil

Les experts s’accordent généralement à dire que cela est exact, les gens ont pu améliorer la qualité de leur sommeil grâce aux différents types de matelas. Et que le sommeil est globalement un élément important de la santé. Au-delà de cela, ce qui est confortable pour chaque personne est subjectif.

Qu’est-ce qu’un bon matelas ?

La recherche suggère qu’il est recommandé de dormir sur un matelas d’une fermeté intermédiaire. En particulier un matelas avec une fermeté réglable, favorise le confort, un bon alignement de la colonne vertébrale et la qualité du sommeil.

Si les courbatures sont une préoccupation pour vous, les recherches suggèrent également que la surface sur laquelle vous dormez fait toute la différence en ce qui concerne votre confort.

D’une manière générale, un matelas doit soutenir la courbure naturelle de la colonne vertébrale, ne doit pas causer trop de chaleur et doit s’adapter à votre budget et à vos autres besoins.

Les types de matelas et leur importance

Les matelas à ressorts en mousse et hybrides sont les principaux types de matelas parmi lesquels vous pouvez choisir aujourd’hui. Il existe de nombreux types de mousse, tels que la mousse viscoélastique à mémoire de forme, en polyuréthane, le latex naturel et le latex synthétique.

Bien que le marché des matelas offre plus d’options aux consommateurs, vous devez également tenir compte de la durée de vie des matelas. Les matelas en mousse, les matelas hybrides et les matelas à ressorts ont des espérances de vie différentes.

• Les Matelas en mousse : Ils ont généralement une durée de vie comprise entre 8 et 10 ans. Et la mousse de gel peut augmenter la longévité d’un matelas en mousse.

• Les Matelas en latex : C’est le type de matelas le plus durable. Ils peuvent durer jusqu’à 25 ans sans perdre leur soutien. Le latex 100 % naturel est connu pour être très solide et durable par rapport aux autres matériaux qui composent les matelas.

• Les Matelas hybrides : Aussi durables que soient les matelas en latex, les matelas hybrides sont les meilleurs du lot. Ils combinent des spirales en acier avec des couches de mousse et de textiles, ce qui leur permet d’apporter un confort immédiat et dans le temps. Cela signifie que les matelas hybrides peuvent résister à de nombreuses années d’utilisation, et que ce type de matelas ne doit pas s’affaisser ou se déformer trop rapidement.

• Matelas à ressorts : Les matelas à ressorts avec une quantité de ressorts faible ou de mauvaise qualité peuvent n’avoir qu’une durée de vie d’environ 5 ans. Cela ne veut pas dire que les matelas à ressorts sont mauvais, car les ressorts de bonne qualité avec un revêtement en chrome et en nickel peuvent durer un peu plus de 5 ans.

GETFLUENCE La qualité du sommeil est fortement lié à celle du matelas

Avantages d’une bonne nuit de sommeil

Voici quelques-uns des avantages que les médecins attachent à un bon sommeil :

1. Il peut améliorer la productivité et la concentration.

2. Cela peut vous aider à ne pas prendre de poids.

3. Réduire l’apport calorique.

4. Il peut favoriser l’augmentation des performances sportives.

5. Il peut diminuer le risque de problèmes cardiaques.

6. Augmentation de l’intelligence émotionnelle et sociale.

7. Prévenir la dépression.

8. Renforcez le système immunitaire.

9. Combattre l’inflammation dans le corps.

Le besoin de sommeil évolue d’une personne à l’autre, en fonction de son âge, de sa condition physique et mentale, de son état de santé... Mais il est vrai qu’en vieillissant, nous aurons généralement besoin de moins d’heures de sommeil en règle générale pour mener une vie normale.

Selon les Centres for Disease Control and Prevention (États-Unis), nous pouvons nous laisser guider par ces chiffres de sommeil quotidiens :

Bébés de 0 à 12 mois : 12 à 17 h.

Enfants de 1 à 5 ans : de 10 h à 14 h

Enfants de 6 à 13 ans : 9 h à 12 h

Jeunes de 14 à 18 ans : 8 h à 10 h

Adultes de 18 à 64 ans : +7 h

Plus de 65 ans : 7 à 8 h

Quel que soit le nombre d’heures que nous dormons, la qualité de ce sommeil est également très importante. Si nous nous réveillons au milieu de la nuit, ou si nous nous sentons fatigués au réveil. Il est indubitable que nous avons eu une mauvaise qualité de sommeil.

Nous pouvons améliorer la qualité de notre sommeil grâce à quelques conseils tels que se coucher toujours à la même heure, faire du sport pendant la journée, passer du temps à l’extérieur...