"The haunted home", documentaire sur l’attaque terroriste de Kiryat Shmona en 1974

C'était la première fois que des terroristes entraient dans des maisons privées...

La réalisatrice de "The haunted home", Liza Peretz, était l'invité de Valérie Abecassis dans Culture. Elle parle de ce documentaire sur l’attaque terroriste en 1974, à Kiryat Shmona, qui l’a traumatisée enfant. 18 personnes y ont été assassinées. C'était la première fois que des terroristes entraient dans des maisons privées... Un documentaire qui résonne alors que des milliers de terroristes ont envahi le sud d'Israël le 7 octobre dernier et assassiné, chez eux, des centaines d'hommes femmes et enfants. Voir ci-dessous l'interview :