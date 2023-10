Les musiciens de l'académie Barenboim-Saïd sous le choc du conflit au Proche-Orient

"La situation a toujours été complexe mais c'est la plus grande épreuve depuis la création de l'académie en 2016"

Sur une scène de Berlin, les notes des musiciens s'envolent, harmonieuses. Mais les jeunes virtuoses israéliens et arabes de l'académie Barenboim-Saïd ont "le coeur lourd" et le conflit au Proche-Orient occupe leurs pensées.

Travailler son instrument, se produire en concert, étudier en anglais la philosophie, l'histoire et la littérature : la routine de cette formation qui mêle musique et humanités est bouleversée depuis le 7 octobre et l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël.

"La situation a toujours été complexe mais c'est la plus grande épreuve depuis la création de l'académie en 2016", confie à l'AFP le violoniste Michael Barenboim.

Fils du chef d'orchestre Daniel Barenboim, il est le doyen de cette école d'un genre unique, née du rêve de paix du maestro israélo-argentin et de l'intellectuel palestinien Edward Saïd, aujourd'hui décédé. Les classes de l'académie comptent actuellement 80 étudiants : 17 Israéliens, 6 Palestiniens, des Egyptiens, des Libanais, des Iraniens, des Syriens, des Turcs, mais aussi un Allemand, un Norvégien et un Vénézuélien.

La musique soigne

"Emotionnellement, c'est extrêmement compliqué pour eux" dans un contexte où, au minimum, "tout le monde connait quelqu'un qui connait quelqu'un" directement affecté par le conflit, ajoute Michael Barenboim, âge de 38 ans. L'émotion était palpable lors d'un récent concert de l'académie à Berlin. Avant une minute de silence, le public avait reçu un court message des étudiants sur une feuille de papier: "Nous avons le coeur lourd et nos pensées sont ailleurs auprès de tous les gens touchés par la situation dévastatrice en Palestine et en Israël".

Après avoir interprété l'Idylle de Siegfried de Wagner et deux symphonies -- de Prokofiev et Beethoven--, les jeunes se sont enlacés. Daniel Barenboim, âge de 80 ans, qui ne dirige plus que de rares concerts en raison de son état de santé, était ce soir-là au pupitre. "Que la musique nous rapproche, qu'elle soigne une petite partie de nos coeurs. Nous ne pouvons rien faire d'autres que d'espérer la paix, la liberté et la sécurité", disait encore le message des étudiants.

Un rêve s'éloigne

L'académie prolonge le West-Eastern Divan, orchestre fondé en 1999 par le même duo de personnalités, dont les musiciens également originaires du Proche-Orient se produisent dans le monde entier pour promouvoir le rapprochement des peuples.

Michael Barenboim rêverait de voir l'académie se produire dans tous les pays du Proche-Orient d'où viennent les jeunes: "En ce moment, on ne peut jouer dans aucun pays à part la Turquie, à cause des passeports et de la pression".

"C'est un rêve dont on est très loin, ajoute-t-il, je ne sais pas si je vivrai ce moment".