Décès de Matthew Perry, de la série emblématique "Friends"

L'acteur a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans

La bande de copains a perdu l'un des siens: l'acteur Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès "Friends", a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans, ont rapporté samedi des médias américains. Selon le Los Angeles Times, l'acteur a été retrouvé mort inconscient par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Les premiers secours n'ont pas été en mesure de le ranimer.

Aucun indice laissant présager qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel n'a été retrouvé, selon des sources anonymes citées par le Los Angeles Times et le média spécialisé TMZ, qui a annoncé le décès en premier. Dans un communiqué, le studio Warner Bros TV., qui a produit la série emblématique, s'est dit "dévasté" par la nouvelle de son décès. "Il a été un véritable cadeau pour nous tous. Nos pensées vont à sa famille, ses proches et tous ses fans", écrit le studio dans un communiqué.

Matthew Perry était surtout connu pour le rôle de Chandler Bing, blagueur et maladroit, dans l'ultrapopulaire série "Friends", diffusée sur la chaîne NBC pendant dix saisons, de 1994 à 2004, totalisant plus de 230 épisodes. L'acteur luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool, et avait fréquenté des cliniques de réadaptation à plusieurs reprises.

Lors d'une récente apparition à la télévision, Perry avait surpris l'auditoire en admettant avoir souffert d'une grave anxiété "tous les soirs" pendant le tournage de "Friends". Dans ces mémoires publiés l'année dernière, il avait avoué avoir subi 65 séances de désintoxication, dépensant plus de 9 millions de dollars. Selon TMZ, aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux de la mort de l'acteur samedi. En plus de "Friends", Perry a joué dans des films tels que "Fools Rush In" et "The Whole Nine Yards".

Il avait subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue dont une intervention durant sept heures au niveau du colon en 2018, allant jusqu'à affirmer un jour: "Je devrais être mort". Aux côtés de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, Matthew Perry a fait le succès de cette série télévisée adulée par la jeunesse américaine et au-delà.

La série "Friends" a connu un immense succès d'audience et a marqué une génération de téléspectateurs. Son arrivée sur Netflix lui a permis de séduire un nouveau public, confirmant la popularité intacte du sitcom, genre que beaucoup disaient sur le déclin.

Les réactions à Hollywood ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux à l'annonce du décès. "Oh non!!! Matthew Perry!! Cette âme si tendre, troublée", écrit l'actrice Mina Sorvino, qui avait joué avec Perry dans un film de télévision, "Parallel Lives", en 1994.