"Comme beaucoup, nous voulions apporter notre contribution en ces temps difficiles", ont affirmé les créateurs à i24NEWS

La chanson "One Nation" est devenue virale, apportant un message d'espoir à Israël et à la communauté juive mondiale, encore sous le choc de la pire tragédie subie par cette minorité depuis la Shoah. Ariel Zurayev, Yonatan Giertz et Yehuda Kaplan, les jeunes talents derrière la création de la chanson, ont révélé à i24NEWS les intentions qui ont guidé leur démarche artistique et comment leur œuvre a suscité l'inspiration parmi des individus du monde entier.

"Il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous vivons en Israël, et, comme beaucoup, nous voulions apporter notre contribution en ces temps difficiles", ont déclaré les trois amis à i24NEWS. "Nous nous sommes associés pour composer et produire un clip vidéo qui serait un message de tout Israël, pas seulement le nôtre. Nous voulions créer une chanson qui rassemble tout le pays dans un élan d'unité", ont-ils expliqué. Le contenu a été soigneusement sélectionné afin de capturer et de transmettre un sentiment d'espoir émanant directement du cœur de la population.

"La chanson a résonné à travers les communautés juives dans le monde, franchissant toutes les barrières linguistiques", ont-ils ajouté. Mettant en avant le phénomène viral de la chanson, ils ont noté ses millions de vues sur différentes plateformes de réseaux sociaux et le nombre incalculable de fois où elle a été partagée dans des messages privés.

Courtesy of Ariel Zurayev L'auteur-compositeur-interprète israélien Ariel Zurayev

Cependant, la chanson a été confrontée à des campagnes d'astroturfing intensives, visant à sa suppression des réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, où elle a reçu des milliers de signalements, vraisemblablement de la part d'utilisateurs provenant de pays hostiles à Israël. Un phénomène similaire avait déjà été observé sur Facebook, conduisant à restreindre les commentaires sur les publications en rapport avec Israël.

"Chaque jour, nous redoublons d'efforts pour partager notre chanson avec le plus grand nombre, afin d'éveiller l'espoir qui sommeille en nous et de rappeler que notre véritable force réside dans notre unité", ont-ils affirmé avec conviction. Leur dévouement porte ses fruits puisqu'ils ont été contactés par plusieurs organisations souhaitant traduire la chanson en différentes langues, dans le but d'étendre son message d'espoir à travers les communautés juives du monde entier.

Courtesy of Yonatan Giertz, photograph by Asaf Angel Yonatan Giertz, réalisateur de vidéos et propriétaire d'une société de production.

L'impact de la chanson a traversé les frontières au point de susciter l'intérêt pour être intégrée dans l'événement "Agir pour Espérer", parrainé par les actrices israéliennes Gal Gadot et Noa Tishby, qui se tiendra au Temple Israël de Hollywood. Les créateurs ont été touchés par un flot de messages bienveillants, leur faisant écho que leur œuvre est devenue un hymne pour les enfants touchés par le conflit, un vecteur d'espoir et un appel à la paix, tant la mélodie et les paroles trouvent un écho dans les cœurs.

Courtesy of Yehuda Kaplan Yehuda Kaplan, créateur israélien de contenu.

Un auditeur ému du Mexique a partagé sa réaction : "Les larmes m'ont submergé. Merci d'avoir créé une chanson porteuse d'espoir." Il a rejoint plusieurs autres personnes dans leur désir de savoir comment ils pourraient contribuer et apporter leur soutien. Actuellement, "One Nation" est accessible avec des sous-titres en anglais et en espagnol, et les créateurs annoncent que des versions sous-titrées en français et en portugais seront bientôt disponibles, avec d'autres traductions prévues pour l'avenir.

Performance : Ariel Zurayev

Production de la chanson et de la vidéo : Yonatan Giertz

Paroles et musique : Ariel Zurayev, Yonatan Giertz et Yehuda Kaplan

Arrangement et production musicale : Ariel Zurayev