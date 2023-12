Ouverture du Festival du Film Juif de Jérusalem

Cette année, le festival projettera ses lumières sur Jérusalem avec moins de paillettes et moins de joie, mais pas moins d’intelligence et d’humanité

Tous les ans le Festival du Film Juif de Jérusalem (JJFF) s’ouvre avec la fête de Hanouka.

Cette année, après une longue hésitation, la Cinémathèque de Jérusalem a décidé de maintenir l’événement, qui se tient du 9 au 14 décembre 2023, en s’inscrivant néanmoins dans l’esprit et l’atmosphère particulière du moment. Le Festival s'est d'ailleurs ouvert avec un message de soutien de Gal Gadot et ses vœux de Hanouka.

Zoom Gal Gadot Message de Gal Gadot, diffusé au Festival du film de Jerusalem le 9 décembre

Ce JJFF est l'un des plus beaux fleurons de la cinémathèque de Jérusalem, fière tous les ans de mettre en lumière, par le cinéma et le documentaire, la culture juive aussi large soit-elle, et de voir ses murs se remplir d’un public hétéroclite d’origines et de pensées diverses. Des observants et des laïcs, natifs et nouveaux immigrants, de gauche et de droite, s’y rencontrent avec le sourire et ouverture d'esprit, ou devrions nous dire s’y rassemblent quotidiennement autour de sujets forts et de l’allumage de la Hanoukia. Samedi soir, c'est l'ancien président Reouven Rivlin qui y allumait la troisième bougie.

Cette année, le festival projettera ses lumières sur Jérusalem avec moins de paillettes et moins de joie, mais pas moins d’intelligence et d’humanité. La programmation se veut plus solennelle, encore plus profonde et réfléchie, rappelant souvent des heures sombres de l’histoire du peuple juif. Ces heures qui ont aussi laissé percer, par interstices, des lueurs d’espoir et promesses de beaux moments de lumières.

L’ouverture du Festival s’est déroulé samedi 9 décembre à 19h sous le patronage du Directeur de la Cinémathèque Roni Madav-Levin, en présence du Maire de Jérusalem Moshe Leon, de l’ambassadeur britannique en Israël Simon Walters, et de l’ancien Président de l’Etat d’Israël, Reouven Rivlin.

Le public a pu découvrir en avant-première le touchant "One Life" de James Hawes, qui relate le sauvetage de près de 700 enfants juifs tchécoslovaques des griffes des nazis à la veille de la Seconde guerre mondiale par Nicolas Winton, un humanitaire britannique interprété avec justesse et émotion par Sir Anthony Hopkins.

Le festival accueillera également le réalisateur Alexandre Arcady, qui présentera son dernier film autobiographique "Le petit blond de la Casbah", sur la naissance de sa passion et le déracinement d’Algérie de sa famille. Arcady, toujours très engagé en faveur d’Israël, fait à nouveau preuve de courage en venant dans le pays en temps de guerre. Il allumera la 5e bougie de Hanouka devant le public réuni pour découvrir ses souvenirs d’enfance. Le film prend une dimension très intense dans son climax, permettant au public de réaliser tout ce que les juifs algériens, présents sur ce territoire depuis des siècles, laissaient derrière eux après leur départ forcé et précipité.

D’autres grands rendez-vous sont prévus, comme la projection du dernier Grand Prix du Festival de Cannes, "The Zone of Interest" de Jonathan Glazer, qui ose pointer sa caméra sur l’agréable vie rêvée du Commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss et sa famille, juste à côté du Camps d’extermination qui tournait à plein régime.

Deux autres films sélectionnés au Festival de Cannes pourront être découverts : "L’enlèvement" de Marco Bellochio, sur la confiscation d’un enfant juif par le Pape en 1858 parce que baptisé à son insu. Ou encore le puissant "Procès Goldman" de Cédric Kahn, sur le militant d’extrême-gauche français condamné pour braquage Pierre Goldman (accessoirement frère de Jean-Jacques).

Différentes époques sombres de l’histoire du peuple juif, des parcours individuels, les tragédies collectives de la diaspora, pour faire briller l’insondable capacité de résilience d’Israel et de son peuple. Et ainsi faire renaître l’optimisme et l’espoir sous nos yeux, une fois la lumière de la salle rallumée.

Pour prendre vos places : https://jer-cin.org.il/en/70484