Golden Globes : "Barbie" en tête avec 9 nominations

"Oppenheimer" compte quant à lui huit nominations

Nommé dans 9 catégories, le film "Barbie" mettant en scène l'emblématique poupée a dominé lundi l'annonce des nominations aux Golden Globes, qui espèrent faire remonter leurs audiences et mettre de côté les polémiques du passé.

Le film réalisé par l'Américaine Greta Gerwig est notamment nommé dans la catégorie "meilleure comédie". "Oppenheimer", portrait tortueux du concepteur de la bombe atomique réalisé par Christopher Nolan, compte quant à lui huit nominations, notamment dans les catégories "meilleur film dramatique" et "meilleur/e réalisateur/réalisatrice".

Outre le duo "Barbenheimer", le podium des nominations est complété par les films "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese et "Pauvres créatures" de Yorgos Lanthimos, avec sept nominations chacun.

Les Golden Globes, première cérémonie de récompenses de la saison aux Etats-Unis, mettront aussi à l'honneur les séries de télévision "Succession" et "The Last Of Us".

Ils se tiendront à Beverly Hills (Californie), le 7 janvier, et seront diffusés par le réseau national CBS, propriété du géant du cinéma Paramount, qui a remplacé son concurrent NBC.

Avec ce changement de diffuseur, un jury remanié et de nouveaux propriétaires, les Golden Globes tentent de faire remonter leurs audiences et de mettre de côté les polémiques du passé.