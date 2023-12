Israël : dans "Coming to Say", Juives et Arabes mettent au jour les blessures de la société

Six artistes séparément, puis ensemble, révèlent des blessures ouvertes et cherchent l'horizon qui devient de plus en plus difficile à percevoir

Une nouvelle exposition signée Anat Lidror, intitulée "Coming to Say" sera inaugurée samedi prochain à la galerie de Givat Haviva. L’événement unique rassemble des artistes de choix dont Sigalit Landau et Manar Zuabi, ainsi que quatre jeunes artistes arabes. Dans des oeuvres sonores enregistrées en septembre 2023, la talentueuse Sigalit Landau parle avec elles de la réalité, de leurs rêves et de leurs espoirs pour l'avenir, en tant qu'artistes en Israël. Un poêle situé au milieu d’une cuisine des années 1950 fait entendre au public les conversations de femmes juives âgées qui reviennent sur leur vie. Toutes les voix réunies racontent des moments personnels, passés et présents, dessinant une histoire collective plus vaste. Ces voix retrouvent Manar Zuabi alors qu'elle crée un monde situé à la frontière entre destruction et fiction, entre historique et contemporain. Shams Hawwari Zoabi quant à elle, utilise des détergents pour peindre des états d'esprit, des blessures et des souvenirs sur de grandes toiles, dans le cadre d'actes de nettoyage et de purification. Morjan Ghanayem tente de capturer la transformation en utilisant l'argile, le fil et la lumière pour créer des processus de transition dotés d'un potentiel de guérison tandis que Laila Abd Elrazaq crée son propre langage dans une installation vidéo avec des monologues s'adressant au public, et Dalleh Tarabey élabore une visite des lieux sur un seul écran.

Chacune de ces femmes séparément, puis ensemble, révèlent des blessures ouvertes et cherchent l'horizon qui devient de plus en plus difficile à percevoir; elles relient les sons du corps et de l'âme, les traumatismes et la guérison, ainsi qu'une société en crise. Elles comprennent les forces de séparation qui sont actuellement à l’œuvre en Israël et nous rappellent que tout avenir imaginé commence par reconnaître la blessure, accepter de la ressentir et être prêt à mettre des mots dessus.

Haviva Art Gallery

Dans son installation sonore, Sigalit Landau reconstitue une ancienne cuisine locale en Israël, qui émet les voix de femmes relatant des moments personnels de leur vie à la lumière des moments historiques du développement de l'État d'Israël. Shams, Morjan, Laila et Dalleh évoquent avec Sigalit leur destin commun en tant que citoyens de ce pays et les difficultés à laquelle est confrontée la société arabe. Une société qui ne veut plus rester transparente, sans couleur et sans caractère aux yeux du pays dont elle fait partie. Les conversations personnelles dont le spectateur est témoin englobent également les couches culturelles et historiques du peuple palestinien, y compris celles de Gaza et des territoires de Cisjordanie.

L’artiste Manar, aborde dans son oeuvre un voyage entre différents lieux tout en agissant depuis l'intérieur. Elle grave dans les murs de la galerie des histoires inédites, des souvenirs historiques palestiniens, des lieux de vie qui sont réinventés. Sur une table, les tasses de café ont été bues et abandonnées par ceux qui les buvaient et qui ne sont plus là, attendant de reprendre vie avec elles. Elle infiltre également la fine frontière entre réalité et imagination dans son œuvre vidéo "Saraya", où elle fait entrer dans l'espace les murs d'autres lieux où elle a travaillé. Le personnage de Saraya, qui préserve la mémoire historique palestinienne, a été créé par l'écrivain Emile Habibi. Dans l'œuvre de Manar, elle surgit, apparaît et disparaît, sort du mur mais emporte avec elle le trou de celui-ci, de son ventre. Les ondes sonores de la mer, vagues de mémoire et d'oubli, d'imaginaire et de réalité, l'accompagnent.

Par ailleurs, Laila crée un environnement dense avec son écriture, répétant un mot dans un langage codé, connu uniquement de certains jeunes de la société arabe, signifiant "traître". Elle s'adresse au public dans deux monologues très intimes. À travers son histoire personnelle et son intérêt pour le langage, elle s'interroge sur le pouvoir de la société sur l'individu et sur ce qui définit l'appartenance. Laila critique le manque de préparation à la diversité dans la société, qui se traduit notamment par le prix qu'elle impose pour ne pas coopérer avec ses règles non écrites.

Le vernissage aura lieu samedi 30 à 12h à la galerie d'art de Givat Haviva et l’exposition est à découvrir jusqu’au 16 mars 2024.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS