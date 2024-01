SHTTL : retour vers le futur

SHTTL est sorti après les massacres du 7 octobre 2023, dans le sud d’Israël, ce qui lui donne un tout autre relief. Il devient une œuvre prémonitoire

L’année cinématographique s’est terminée avec une claque et le premier film d’Ady Walter sur les 24 heures dans la vie d’un village juif situé en Ukraine, à la frontière polonaise, le 21 juin 1941. Il est sorti le 13 décembre 2023. S’il avait été programmé en septembre, nul doute que ce diamant cinématographique tourné en noir et blanc en quelques plans séquences, mouvement perpétuel irriguant cette énergie permanente vrillant l’âme juive, n’aurait pas eu le même éclat.

En l’occurrence, il s’agit là d’une "mise en sève" de cette énergie hors du commun, à travers le destin d’une jeune femme qui voit revenir au village son amour de toujours le jour de son mariage arrangé avec le fils du rabbin qui la convoitait.

Mais SHTTL est sorti après les massacres du Hamas le 7 octobre 2023, dans les villages du sud d’Israël, ce qui lui donne un tout autre relief : le film historique transmute et devient une œuvre prémonitoire.

Nous sommes 24 heures avant le début de l’opération Barbarossa, la Shoah par balles, qui fera 1,5 million de morts en 200 jours. Dans ce village où cohabitent juifs laïcs et religieux, le retour du prétendant, parti à Kiev étudier le cinéma, bouleverse la routine, embrase les passions. Le récit en yiddish aborde les tensions entre juifs hassidiques et séculiers, entre partisans du bundisme, le mouvement ouvrier juif, opposé aux sionistes qui préfèrent planter l’attente du messie en faisant mouvement vers la terre promise. Devant la synagogue, après l’office du Shabbat, le peuple juif s’écharpe : à coups de versets et d’anathèmes tout est là : le poids des contraintes juives, le rapport aux animaux, le rôle de la femme dans la société juive, la propagande stalinienne. Deux Juifs pour trois synagogues: l’adage prend toute sa force avec ces disputations. Le film est un conte philosophique construit comme des scènes de théâtre, où percole la future société israélienne, née dans les larmes, le sang et les disputes juives.

Au commencement était le verbe. Emportés par la houle des mots, on écoute ces juifs d’avant, porteurs de leur difficile liberté, nous raconter l’essence de cette démocratie inattendue née de l’humus européen et implantée au Proche-Orient par des pionniers juifs marxistes. On comprend de quelle manière le ciel est tombé sur la tête de ces gens pieux, enfermés dans leur vœu : le retour à Sion annoncé par le divin ouvrira l’ère messianique, pas avant.

Yehshaiou Leibovitz, grand philosophe et talmudiste qui a analysé les origines du mouvement sioniste en Europe de l’Est, a mis en lumière cette tension entre le messianisme d’en haut, les docteurs de la Loi, et celui d’en bas, les sionistes. La démocratie israélienne qui en est issue n’est pas athénienne mais talmudique, articulée sur la contradiction et la contestation de l’ordre établi. Le juif est comme le saumon cher à Umberto Ecco : il ne se déplace qu’en remontant le courant de la rivière.

Dans SHTTL, Ady Walter et son monteur virtuose Jérémie Bole prennent le parti de coloriser les flash-back. Le cinéaste rappelle que le peuple de la mémoire vit son histoire en couleurs, ce qui lui permet de traverser la noirceur du présent. La menace plane, occultée encore pour quelques heures par les harangues et empoignades. La société juive se bagarre sur le bien-fondé du sionisme et du hassidisme, sans prêter attention à ce qui se prépare de l’autre côté de la rivière.

Les protagonistes de cette histoire vont décider de vivre leur destin. On n’en dira pas plus pour ne pas dévoiler de quelle manière...

Ce même jour, les nazis franchirent la frontière polonaise et entrent dans le village. Sous nos yeux, le shtetl prend les noms de Kfar Aza, Nir Oz, Sderot... Les motos et les pick-up des troupes nazies se transforment en motos et pick-up du Hamas. Le mode opératoire est le même: le massacre barbare et aveugle.

Le 7 octobre 2023, l’attaque du Hamas, porteur de la même idéologie totalitaire que le nazisme, a renvoyé les Israéliens et de nombreux Juifs à leur condition du village juif assiégé par les nazis, du ghetto ravagé par les pogroms.

Lorsque l’écran devient noir, le silence nous envahit telle la substance historique des juifs à travers les âges, comme une voix intimant de faire taire les commentaires.

SHTTL, impressionnant, à ne pas manquer, est un film matriciel, celui du peuple juif.

Il donne à comprendre pourquoi, frappé en 2023 le jour il fêtait la Torah, le peuple d’Israël puise toujours dans son histoire en se conformant au précepte de l’humour juif, rapporté par le poète Shlomo Reich : que fait le Juif lorsqu’il arrive au bout du rouleau ? Il recommence.