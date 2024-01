L'acteur David Soul, connu pour avoir joué dans Starsky & Hutch, est mort à l'âge de 80 ans

L'acteur David Soul, connu pour son rôle dans la série télévisée Starsky & Hutch, est décédé à l'âge de 80 ans, a annoncé son épouse Helen Snell dans un communiqué.

"David Soul - mari, père, grand-père et frère bien-aimé - est décédé jeudi après une longue bataille pour la vie, en compagnie de sa famille. "Il a partagé ses dons extraordinaires dans le monde en tant qu'acteur, chanteur, conteur, artiste créatif et ami très cher". "Son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans les mémoires des nombreuses personnes qu'il a touchées", a-t-elle affirmé.