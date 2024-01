Golden Globes : "Oppenheimer" et "Succession" triomphent, "Anatomie d’une chute" récompensé

Oppenheimer et Barbie étaient en compétition, mais le film de Greta Gerwig n'a pas connu le même succès, avec seulement deux trophées contre cinq pour le film de Christopher Nolan. La récompense du Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie a été attribuée à Emma Stone pour son interprétation de Frankenstein version féminine dans "Pauvres Créatures", reléguant la star Margot Robbie au second plan.

La satire féministe de Greta Gerwig, qui dépeint la poupée blonde découvrant la misogynie du monde réel, a logiquement remporté le tout nouveau Golden Globe du meilleur triomphe commercial, après avoir dominé le box-office mondial l'année précédente. Le film a également été honoré du prix de la meilleure chanson originale pour "What Was I Made For?" de Billie Eilish.

Le film français Anatomie d'une chute a remporté deux récompenses : le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère et le Golden Globe du meilleur scénario, catégorie dans laquelle le long métrage était en concurrence avec Barbie. Ce film, qui raconte la dégringolade d'un couple dans lequel la femme est accusée du meurtre de son mari, "traite de la vérité et de l'impossibilité de la cerner", a expliqué sa réalisatrice, Justine Triet.

Cependant, la victoire dans la catégorie de la meilleure comédie a échappé à Gerwig, étant supplantée par "Pauvres Créatures", une comédie noire et surréaliste dirigée par Yórgos Lánthimos et écrite par Tony McNamara, où Emma Stone a brillé de tout son talent. Du côté des séries, "Succession" a raflé quatre prix, dont celui de la meilleure série dramatique. À noter également le triomphe d'"Acharnés", qui a remporté trois Golden Globes.

À noter que l'actrice américaine Jay Smith-Cameron, star de la série "Succession" et l’acteur John Ortiz, star du film "American Fiction" sont apparus sur le tapis rouge portant un ruban jaune en signe de solidarité avec les otages israéliens retenus à Gaza depuis plus de trois mois.