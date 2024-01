Israël : la seconde édition du Festival de films du Néguev inaugurée en pleine guerre

Pour la deuxième année consécutive, la ville bédouine de Rahat en Israël présente le "Festival du film 2024" avec une programmation variée et très riche pour tous les publics. Cette année, le Festival très attendu, essentiellement des habitants du Néguev a une saveur particulière en raison de la guerre en cours. Il se tiendra du 10 au 17 février au palais culturel de la ville.

"Rahat est devenu un centre culturel très important, et cela grâce à nos nombreux partenaires qui ont découvert l'énorme potentiel de la plus grande ville bédouine du pays, et lui ont permis de donner naissance à des activités culturelles originales et de très grande qualité", a déclaré Fouad al-Zeadna, directeur du centre communautaire de Rahat.

Courtesy centre communautaire Rahat

Des oeuvres extrêmement fascinantes, notamment des films locaux mais aussi étrangers, des documentaires, des films d'animation et des productions cinématographiques qui "font voyager" seront au programme. Les films seront projetés en hébreu et en arabe.

"Cette année, nous avons veillé à choisir des films très récents et bon nombre d'entre eux seront notamment des avant-premières et nous sommes très fiers qu'elles soient dévoilées au public dans la plus grande ville bédouine de la société arabe. Cette réalisation importante n'aurait pas eu lieu sans le soutien de la municipalité de Rahat et du centre communautaire de Rahat qui ont mis tous leurs espoirs dans ce projet", a déclaré Marai Katnani, directrice du Département de la Culture et de l'Art à Rahat.

Courtesy centre communautaire Rahat

Par ailleurs, le Festival proposera différents débats et panels avec les meilleurs réalisateurs d'Israël. Une occasion unique pour les spectateurs de plonger dans l'univers fascinant du cinéma et d'approcher de près les cinéastes.

Courtesy centre communautaire Rahat

"Le cinéma offre un véritable moment de rencontre dans un lieu privilégié", affirme Daniel Alter, directeur artistique du festival. "Malgré l'énorme douleur actuelle et la difficulté de maintenir une routine, nous avons réussi à organiser un festival avec de magnifiques films pour les amoureux du cinéma. Je tiens à féliciter la municipalité, le centre communautaire et les ministères qui ont rendu possible la mise en place de cette nouvelle édition, qui sera, je l'espère très réussie", a-t-il conclu.

L'an dernier, des milliers d'Israéliens venus de tout le pays avaient participé au Festival.