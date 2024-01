Maroc : la pièce "Hanin" met en lumière la coexistence entre Juifs et musulmans

"Hanin" (nostalgie) est une pièce de théâtre écrite par Hamid Etalbi, qui révèle les relations amicales entre les Juifs marocains et les musulmans avant et après le protectorat français en 1912. Le public découvre la manière dont les familles juives et arabes cohabitent ainsi dans le respect et la tolérance.

"J’interprète le rôle d’un jeune orfèvre arabe, qui a appris son métier grâce à un artisan juif, c’est ainsi que débute la pièce", a déclaré Mohamed El Alami, acteur.

La pièce, mise en scène par Khalid Zouichi, lève le voile sur un certain nombre de questions liées à l'identité, l’idéologie et l'héritage commun historique, tout en soutenant fortement l'idée d'un Maroc uni et multiculturel. La pièce défend également la création d’un présent et d'un avenir sur les bases solides établies par un passé de tolérance religieuse ethnique.

Courtesy AHUCA

"Le théâtre, comme la littérature, la musique et les arts est un moyen de transmettre les valeurs de coexistence et de tolérance. ‘Hanin’, qui bénéficie du soutien du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, nous fait voyager dans l’histoire en décortiquant les aspects humains et, socioculturels du voisinage judéo-marocain tout en soulignant la force de l'unité marocaine, l'esprit de solidarité mais aussi les valeurs d'amour et de paix", affirme Mohamed.

Courtesy AHUCA

"Au Maroc, il y a des citoyens marocains juifs et musulmans depuis l’Antiquité, la question de la coexistence fait donc partie intégrante de l’histoire du Maroc. Il y a beaucoup de points communs dans la cuisine, l’habillement et la langue, sans parler des industries traditionnelles et du rôle qu’y ont joué les Juifs, les villes antiques en sont encore témoins. C’est tout cet héritage que nous restituons dans 'Hanin'", explique-t-il.

Présentée par l’association AHUCA ( les humoristes unis pour la culture et les arts à Fès) la pièce a déjà été jouée dans plusieurs villes du Maroc dont Fès, Meknès, Salé, Taza ou encore Tétouan. Après un immense succès au Maroc, la pièce devrait prochainement s’exporter en Israël.