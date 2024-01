"Succession" et "The Bear" triomphent aux Emmy Awards 2024

Avec quatre mois de retard dus aux grèves qui ont secoué le monde du cinéma et de la télévision hollywoodien, la cérémonie des Emmy Awards a eu lieu lundi soir à Los Angeles. Les séries télévisées "Succession" et "The Bear" ont triomphé sans partage. La dernière saison de "Succession" a remporté pour la troisième fois, après 2020 et 2022, le prix de la meilleure série dramatique, en plus de six autre prix raflés au cours de la soirée.

Les acteurs de la série ont également trusté la plupart des prix d’interprétation dramatique : meilleur acteur pour Kieran Culkin, meilleure actrice pour Sarah Snook et meilleur second rôle pour Matthew Macfadyen. Jennifer Coolidge a quant à elle remporté le meilleur second rôle féminin dans "The White Lotus".

"The Bear", révélation du paysage télévisuel américain a remporté six récompenses. Sa première saison, qui plonge dans l'envers mouvementé des cuisines d'un restaurant de Chicago, a raflé le prix de la meilleure comédie, ainsi que ceux des meilleures réalisation et écriture. À l’instar de "Succession" dans la catégorie dramatique, les acteurs de "The Bear" ont raflé la plupart des prix dans la catégorie comédie : meilleur acteur pour Jeremy Allen White, meilleur second rôle féminin pour Ayo Edebiri et meilleur second rôle masculin pour Ebon Moss-Bachrach.

"Abbott Elementary" a été la seule série à exister aux côtés de "Succession" et "The bear". Faux documentaire parodique sur le manque de moyens d'une école primaire majoritairement afro-américaine de Philadelphie, l’héroïne interprétée par Quinta Brunson, a été couronnée meilleure actrice.

Autres victoires notables lors de la cérémonie : le producteur Ben Winston a remporté l'Emmy Award de la meilleure variété spéciale, pour avoir produit la diffusion de la performance live d'Elton John au Dodger Stadium. Il a reçu son prix portant le ruban jaune en signe de soutien aux otages du Hamas.

À noter qu'avant le début de la cérémonie, l'acteur anglo-égyptien Khalid Abdalla, qui incarnait Dodi Al Fayed dans la série "The Crown", a été photographié avec l'inscription "Plus jamais" sur sa paume gauche. Abdalla, qui condamne Israël depuis le 7 octobre, a participé aux côtés d'acteurs comme Susan Sarandon à une vidéo soutenant la procédure contre Israël au Tribunal de La Haye. Lors de la première de la dernière saison de "The Crown", en nobembre, Abdalla a été photographié avec l'inscription "Cessez-le-feu maintenant".