Oscars: Cinq nominations pour "Anatomie d'une chute"

Le film de Justine Triet, déjà Palme d'or au Festival de Cannes en mai 2023, a été nommé à cinq reprises aux 96e Oscars dans les catégories suivantes: meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleur actrice et meilleur montage.

Les nominés ont tous été annoncés ce mardi 24 janvier. Le film de Justine Triet n’a pas cependant été choisi pour représenter la France dans la catégorie du meilleur film étranger. C’est "La Passion de Dodin Bouffant" de Trân Anh Hùng qui lui a été préféré.

Les nommés à l'Oscar du meilleur film sont American Fiction, Anatomie d'une chute, Barbie, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Pauvres créatures, Winter Break et La Zone d'intérêt.

Les nommés à l'Oscar du meilleur acteur sont Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (Winter Break), Cillian Murphy (Oppenheimer) et Jeffrey Wright (American Fiction).

Les nommées à l'Oscar de la meilleure actrice sont Annette Benning (Insubmersible), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomie d'une chute), Carey Mulligan (Maestro) et Emma Stone (Pauvres créatures).

Par ailleurs, le film israélien "Lettre à un cochon" de la réalisatrice Tal Kantor, a atteint la liste finale des nominations aux Oscars 2024 dans la catégorie du meilleur court métrage d'animation. L'intrigue du film se concentre sur un survivant de l'Holocauste, qui lit une lettre qu'il a écrite à un cochon ayant sauvé sa vie