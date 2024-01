Le film israélien "Lettre à un cochon" nominé aux Oscars

Le film "Lettre à un cochon" de la réalisatrice Tal Kantor, a atteint la liste finale des nominations aux Oscars 2024 dans la catégorie du meilleur court métrage d'animation. L'intrigue du film se concentre sur un survivant de l'Holocauste, qui lit une lettre qu'il a écrite à un cochon ayant sauvé sa vie. Une jeune élève, écoutant son témoignage en classe, se trouve plongée dans un rêve sombre, où elle fait face des questions d'identité et de traumatisme collectif. Le film a été produit par Amit Gicelter, Emmanuel-Alain Raynal et Pierre Baussaron.

Kantor est diplômée et enseignante au département des arts de l'écran à l'Académie Bezalel d'Art et de Design à Jérusalem. C'est la première fois qu'un film israélien est nominé dans la catégorie du meilleur court métrage d'animation.Guy Nattiv, cinéaste israélien lauréat d'un Oscar, a été de nouveau nominé cette année pour son film 'Golda', où Helen Mirren joue Golda Meir, ancienne Première ministre d'Israël, nomination obtenue dans la catégorie "maquillage et la coiffure"

Les films nominés pour le meilleur film sont "Barbie", "Killers of the Flower Moon", Maestro", "Oppenheimer", "Past Lives", "Pauvres créatures", "Winter Break" et "Zone of interest". La cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars prochain.