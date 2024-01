Qui présentera la 49e cérémonie des César du cinéma ?

Cette année, pour la 49e cérémonie des César, 13 artistes ont été choisis pour présenter l'événemement. Ariane Ascaride, Bérénice Bejo, Dali Benssalah, Juliette Binoche, Dany Boon, Bastien Bouillon, Audrey Diwan, Ana Girardot, Diane Kruger, Benoît Magimel, Paul Mirabel, Nadia Tereszkiewicz et Jean-Pascal Zadi seront les maîtres de cérémonie le vendredi 23 février en direct de l’Olympia, selon un communiqué de Canal+.

Ils "partageront ainsi leur amour du cinéma et célébreront, le temps de ce grand événement, l’ensemble des talents qui auront marqué cette année", poursuit le communiqué.

Les films "Le Règne animal" et "Anatomie d'une chute" sont pour l'heure favoris, avec respectivement douze et onze nominations. Agnès Jaoui et Christopher Nolan recevront des César d’honneur.

La cérémonie, qui sera présidée par Valérie Lemercier, sera diffusée le 23 février à 20h45 sur Canal+ en clair.