Antisémitisme : le label musical BMG rompt son contrat avec Roger Waters

L'étau se resserre autour de Roger Waters. Le label musical BMG a annoncé sa rupture de contrat avec le co-fondateur de Pink Floyd, en réaction "à ses multiples commentaires sur Israël, l'Ukraine et les États-Unis", a rapporté Variety lundi.

La société basée en Allemagne avait signé un accord d'édition avec le musicien de 80 ans en 2016, et devait sortir prochainement une version nouvellement enregistrée de l'album "Dark Side of the Moon" de Pink Floyd datant de 1973.

La décision survient après des pressions exercées sur le label par 15 organisations qui, dans une lettre ouverte en novembre, avaient appelé BMG à rompre ses relations commerciales avec le chanteur.

Les frasques antisémites de l'artiste ont plusieurs fois défrayé la chronique au fil des ans, et ont pris un tour encore plus controversé au cours des derniers mois. On se souvient notamment du concert donné à Berlin en mai 2023, lors duquel il arborait un accoutrement proche de celui des SS nazis. Au cours de la représentation, des images projetées sur la scène faisaient également le parallèle entre Anne Frank et la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée accidentellement alors qu'elle couvrait une opération antiterroriste de Tsahal en Cisjordanie.

En septembre 2023, un documentaire intitulé "The Dark Side of Roger Waters" (Le côté obscur de Roger Waters), avait encore enfoncé le clou. Réalisé par un ancien journaliste de la BBC et publié sur les réseaux sociaux de l'organisation britannique Campaign Against Antisemitism, il confirmait, via des témoignages de proches de Roger Waters, la haine viscérale des Juifs et d'Israël qui anime le chanteur. Acculé, le chanteur avait alors publié une vidéo sur les réseaux sociaux en se disant victime de "diffamation".

Pour ne rien arranger, Roger Waters s'était fendu au cours des derniers mois d'une déclaration à l'ONU minimisant l'agression russe contre l'Ukraine.