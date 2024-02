Carl Weathers, star de "Rocky" est décédé à 76 ans

L'acteur américain Carl Weathers qui a notamment joué dans "Rocky", "Predator" et "The Mandalorian", est décédé à l'âge de 76 ans.

"Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Carl Weathers", a déclaré sa famille dans un communiqué, "il est mort paisiblement dans son sommeil le jeudi 1er février 2024".

"Carl était un être humain exceptionnel qui a vécu une vie extraordinaire. Grâce à ses contributions au cinéma, à la télévision, aux arts et aux sports, il a laissé une marque indélébile et est reconnu dans le monde entier et à travers les générations", indique le communiqué.

Carl Weathers a joué dans plus de 75 films et séries télévisées américaines. C'était également un joueur de foot professionnel. Weathers a signé avec les Raiders d'Oakland de la Ligue nationale de football (NFL). Il a disputé sept matchs avec les Raiders en 1970, les aidant à remporter le titre de la division Ouest de l'AFC.