Grammy Awards : Taylor Swift remporte le meilleur album de l'année des mains de Céline Dion

Lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards dimanche 4 février, à Los Angeles, Taylor Swift a reçu le prix du meilleur album de l'année pour "Midnights". Son prochain album "The Tortured Poets Department", sera disponible le 19 avril. Sur scène la chanteuse a rendu hommage aux otages israéliens retenus à Gaza.

Miley Cyrus a, elle, remporté deux Grammy : la meilleure prestation pop solo et l'enregistrement de l'année pour "Flowers". Billie Eilish a remporté le prix de la chanson de l'année grâce à son titre "What Was I Made For?", écrit pour la bande originale du film Barbie.

Céline Dion a, elle fait une apparition surprise pour remettre ses prix à Taylor Swift.

Parmi les principales récompenses figurent :

Album de l'année: Taylor Swift, Midnights

Enregistrement de l'année: Miley Cyrus, Flowers

Chanson de l'année: Billie Eilish, What was I made for?

Meilleur nouvel artiste: Victoria Monét

Meilleure prestation pop solo: Miley Cyrus, Flowers

Meilleure prestation vocale pop d'un duo ou groupe: SZA et Phoebe Bridgers, Ghost in the Machine

Meilleur album vocal pop: Taylor Swift, Midnights

Meilleure prestation rock: Boygenius, Not Strong Enough

Meilleur album rock: Paramore, This Is Why