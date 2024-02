Les producteurs de "Fauda" ont écarté le scénario d'une incursion du Hamas, le jugeant invraisemblable

Les scénaristes de la série télévisée à succès "Fauda" ont proposé l'année dernière un scénario dans lequel un groupe de terroristes du Hamas franchissait la frontière de Gaza et prenait le contrôle d'un kibboutz en Israël, mais les producteurs ont rejeté l'idée, la jugeant trop invraisemblable. "Je me souviens avoir dit : 'Les gars, quelles sont les chances que des dizaines de terroristes parviennent à la frontière sans que Tsahal n'en aient la moindre indication ? Qu'ils ne soient pas abattus ?'", se souvient Avi Issacharoff, le créateur de l'émission. "Ils seraient tués avant même d'avoir pu s'approcher, c'est certain."

Miriam Alster/Flash90

Dans une interview accordée au journal britannique Jewish News, Avi Issacharoff a raconté que l'équipe de "Fauda" a dû modifier en profondeur le scénario de la prochaine saison, après le 7 octobre : "Ce que nous avions écrit est devenu totalement inutile", a-t-il déclaré, "et nous réinventons donc la série tout comme, d'une certaine manière, Israël doit se réinventer". Issacharoff s'est dit encore choqué de constater à quel point il s'était trompé, ainsi que l'ensemble du pays, sur le danger que représentait le Hamas : "C'est difficile à expliquer", a-t-il déclaré.

"Nous réinventons donc la série tout comme, d'une certaine manière, Israël doit se réinventer"

"Si l'on considère le Hamas d'un point de vue occidental et logique, ce qu'il a fait est insensé", a-t-il ajouté. "Je pense que l'ensemble d'Israël se trouve dans une sorte de phénomène national post-traumatique. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un en Israël aujourd'hui qui ne connaisse pas quelqu'un qui a été tué ou kidnappé le 7 octobre ou depuis cette date." Matan Meir, un membre de l'équipe de "Fauda", est tombé au combat en novembre, et Idan Amedi, un acteur de la série, a été blessé.

Avi Issacharoff a expliqué qu'il avait également du mal à comprendre la réaction du monde depuis l'attaque : "Ils disent que nous l'avons mérité", a-t-il déclaré, "Ils essaient de contextualiser le massacre d'innocents. Ils sont tellement stupides ; ils utilisent des mots comme colonialisme, mais Israël n'est plus à Gaza depuis 2005... Je n'en reviens pas de l'ignorance de ces gens."

"Quand ils disent 'Palestine libre', poursuit Avi Issacharoff, comprennent-ils que le Hamas est une dictature qui a pris Gaza par la force ? Qu'il a tué 160 membres du Fatah ? Qu'ils obligent les gens à suivre la charia ?". "Nous réalisons maintenant que, quoi qu'il arrive, même si le Hamas massacre des milliers d'Israéliens, ces gens, ces 'bonnes' personnes, s'en fichent. En fin de compte, on ne peut y voir autre chose que de l'antisémitisme. C'est de l'antisémitisme pur. Alors, excusez mon anglais, mais qu'ils aillent se faire voir."