Eden Golan représentera Israël au prochain concours Eurovision

L'émission "Hakokhav Haba" ("La prochaine star") a tranché : c'est Eden Golan, 20 ans, qui représentera Israël à l'Eurovision 2024. Une tâche qui s'annonce d'ores et déjà ardue pour cette jeune habitante de Tel-Aviv, alors que les organisateurs du concours font face à des pressions grandissantes pour interdire à l'Etat hébreu d'y prendre part en raison de la guerre à Gaza.

"Je veux me tenir devant toute l'Europe et porter haut les couleurs de notre nation", a déclaré Eden Golan lors de la finale de Kokhav Haba qui a eu lieu mardi. La jeune femme a remporté la victoire en interprétant "I Don't Want To Miss A Thing" d'Aerosmith, dédiant la chanson aux familles des otages kidnappés par le Hamas le 7 octobre. Lors de son interprétation, la chanteuse se tenait sur scène entourée de chaises vides recouvertes d'un tissu jaune, la couleur de la mobilisation pour leur libération.

"Cette année, plus que jamais, je suis ravie de représenter mon pays sur la plus grande scène d'Europe. Je promets de faire de mon mieux et d'amener le concours Eurovision 2025 en Israël", a affirmé Eden Golan après sa victoire. La chanson qu’elle interprétera lors de l'Eurovision, qui inclura au moins quelques paroles en hébreu, sera dévoilée courant mars.

Née à Kfar Saba dans le centre d'Israël, la jeune femme a ensuite vécu en Russie. Elle n'est revenue en Israël qu'il y a deux ans. En 2015, elle a participé à la sélection russe pour l'Eurovision Junior, tandis qu'en 2018, elle s'est hissée jusqu'à la finale de l'émission russe "Voice Children".

Ses années passées en Russie lui ont valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu'à affirmer qu'elle n'était pas véritablement israélienne. "Nous avons toujours su que nous retournerions en Israël, il n'y avait aucun doute là-dessus. La seule question était de savoir quand cela se produirait. Je suis complètement israélienne", a-t-elle notamment répondu à ses détracteurs, soulignant que sa famille avait pris la décision de déménager après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

L'Eurovision 2024 aura lieu au mois de mai à Malmö en Suède.